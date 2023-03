La promenade à six pattes de Lasne

Une promenade canine collective est organisée ce dimanche 2 avril à 10 h au départ du parc de la maison communale, à Lasne (place Communale, 1).

En avril 2022, la Commune de Lasne organisait un nouvel événement bisannuel, la première Journée du bien-être animal qui a réuni de nombreux citoyens et professionnels du milieu animal autour d’ateliers de sensibilisation et d’information sur le thème de la cause animale.

En 2023, le thème du bien-être animal est toujours au cœur des préoccupations. Étant donné le nombre élevé de chiens sur la commune de Lasne, une promenade canine collective sera organisée ce 2 avril. En compagnie d’autres maîtres et de leurs chiens aux caractères bien distincts, nos compagnons devront non seulement s’apprivoiser entre eux, s’adapter à de nouvelles situations en dépassant certaines craintes et peut-être même adopter des règles de conduite qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de pratiquer.

La balade débutera par une séance d’information d’un responsable du DNF concernant notamment l’importance de tenir son chien en laisse sur les chemins balisés pour le bien de la faune environnante. Deux parcours d’environ 4 et 7 km seront proposés pour l’occasion et la promenade sera encadrée par des comportementalistes qui aideront les maîtres à en savoir plus sur nos amis à 4 pattes avec des moments de questions/réponses sur le comportement canin durant la balade.

Inscriptions: www.lasne.be.

Expositions

Parcours d’artistes de Court-Saint-Étienne

Le parcours d’artistes 2023 aura lieu les samedi 1er et dimanche 2 avril à Court-Saint-Étienne et dans ses villages. Pour cette 11e édition, plus de septante artistes exposeront leurs œuvres et accueilleront les visiteurs dans une quarantaine de maisons, ateliers et lieux insolites de la commune. Cette année, une nouveauté: une exposition inédite se déroulera au Centre culturel du Brabant wallon où une œuvre représentative du travail de chaque artiste sera exposée.

http://maisonartistes.be.

Expo Pétra Vanwichelen à Louvain-la-Neuve

Pétra Vanwichelen présente à l’Espace 001 une exposition personnelle où elle mêle dessin et textile.

Jusqu’au 23 avril à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve

espace001.com.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be.

"Tissage de la vie" à Lasne

Marianne Sousletissulesoleil, créatrice d’œuvres en tissu, notamment grâce aux chemises de Julos Beaucarne. ©Service Culture de Lasne

Le service culture de la Commune de Lasne présente au public l’exposition "Tissage de la vie" qui rassemble une série de créations en tissu confectionnées à la main par l’artiste Marianne Sousletissulesoleil.

L’exposition se tient jusqu’au 10 avril.

www.lasne.be.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Une exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format dans le Jardin de l’abbé.

En marge de l’exposition, des conférences et des avant-premières en présence de Tanguy Dumortier seront proposées au public. Au programme, notamment, "Le retour du loup en Wallonie, de l’imaginaire à nos portes" (29 mars) et "Les oiseaux des jardins" (5 avril).

www.villers.be.

Exposition collective à Nivelles

À découvrir au 1er étage du centre culturel de Nivelles: les acryliques de Chavi et Gianni Schillewaert, les aquarelles de Marie-Paule Desrumaux, l’art verrier de Françoise Pierson ainsi que les photographies de Frank Bruynbroek…

Du 1er au 15 avril au centre culturel de Nivelles (place Albert Ier, 1, à Nivelles).

www.chavi.be.

"Fragiles Natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

Jusqu’au 23 avril, l’abbaye de Villers accueille l’exposition "Fragiles Natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

www.villers.be.

"Support Group" à Wavre

"Support Group" est une exposition d’artistes internationaux: Francesco Battistello, Laura Dauchet et Stefano Moras. Du samedi 11 mars au samedi 29 avril, à la Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, 1300 Wavre.

gallerynostrum.com.

"Légitimes" à Ottignies

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’ASBL Women We Share a choisi, à travers une série de portraits de l’artiste Nafi Yao, de mettre à l’honneur des femmes d’action, des contemporaines, et leurs initiatives inspirantes. L’exposition est accessible jusqu’au 4 avril. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ainsi que les soirs de spectacle au Spott, le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 41, à Ottignies.

www.spott.be.

Théâtre

Quelle Troupe ! présente "Et Dieu oublia le Prince Charmant" à Braine-l’Alleud

Voici une toute jeune compagnie issue des cours des arts de la parole de l’académie de musique de Braine-l’Alleud. Elle prolonge le rêve de jouer sur scène d’un groupe de passionnées. Après deux spectacles à leur palmarès, "Pigeon vole" (2021-2022) d’après Georges Berdot et "Le journal d’une femme de chambre" (2020) d’après Octave Mirbeau, la troupe présente "Et Dieu oublia le Prince Charmant".

Trois représentations sont prévues le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril à 20 h ainsi que le dimanche 2 avril à 15 h.

Maison de Tous, chaussée d’Alsemberg, 704, à Braine-l’Alleud.

Contact et réservations: www.quelletroupe.be.

Jeune public

"Le four à bois, la caravane passe" à Nil-Saint-Vincent

Un spectacle tout frais qui sent bon le pain chaud qui sort du four. Ce dimanche 2 avril à 15 h, Église Partagée Saint-Vincent, place Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin.

"Sous la Table" par Les Zerkiens à Saintes

Enfants, nous avons tous expérimenté le plaisir de se glisser sous la table pour y vivre des aventures, tout en restant au centre de notre monde: au cœur de l’univers domestique.

Dans ce refuge, nos voyages imaginaires n‘avaient pas de limites.

À l’Espace Marionnettes, 14 rue de l’École à Saintes.

8 séances ce dimanche 2 avril à 10 h, 10 h 45, 11 h 30, 12 h 15 et 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15.

Réservation: tubizeculture.be.

Spectacles

"Orgasme(s)" à Jodoigne et Braine-l’Alleud

"Orgasme(s)" est une création du Canine Collectif autour de la question du plaisir. C’est une "collaboration itinérante" entre le Vilar et 13 lieux de culture et centres culturels du Brabant wallon. L’occasion pour vous de découvrir une création du Vilar à deux pas de chez vous.

Ce vendredi 31 mars au Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche et le samedi 1er avril au Centre culturel de Braine-l’Alleud.

levilar.be/Orgasme-s.

"Cabaret du Moine" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 16 mars au 22 avril, l’abbaye de Villers organise la 2e édition du "Cabaret du Moine". À l’affiche de cette saison 2023 (première partie), une dizaine de spectacles/concerts d’artistes belges dans la salle romane. Romain Helvétius le jeudi 13 avril ; O’Tchalaï (soirée tsigane) le vendredi 14 avril ; une soirée Stand up comedy le vendredi 21 avril ; OK Panda (soirée électro pop rock) le samedi 22 avril.

Rue de l’Abbaye, 55, Villers-la-Ville (071 88 09 80, www.villers.be, info@villers.be).

"Elle et mon genre" avec Alberto Garcia Sanchez à Virginal

Le 7 avril, dans "Elle et mon genre", et le corps de sa femme, Alberto Garcia Sánchez traitera de la condition féminine à l’Etable d’Hôte. ©/

Magnifique conteur d’origine catalane, Alberto Garcia Sanchez conte en français "Elle et mon genre", un voyage dans la féminité, la place des femmes dans notre société…

Ce vendredi 7 avril à partir de 19 h à l’Étable d’Hôte, rue de Tubize 4/B à Virginal.

www.letabledhotes.be.

Ciné-club

"Le Goût des Myrtilles" à Sart-Risbart

Le vendredi 7 avril à 20 h 30 au 71, ciné-club avec la projection du film "Le Goût des Myrtilles" avec Michel Piccoli, Natasha Parry, Arno… Un film envoûtant et bouleversant: vieillir, mourir, disparaître, oui, mais que ce soit au moins avec l’appétence de l’enfance, son insatiable curiosité, son inépuisable capacité à s’enchanter.

Un échange sera proposé à la suite de la projection.

Rue Alphonse Robert, 71, à 1315 Sart-Risbart (Incourt).

www.travers.be.

Ateliers

"Ricochets !", des ateliers sur la présence de l’eau à Nivelles et Rixensart

"Ricochets !" est le nouveau projet de la plateforme PulsArt. Lors d’ateliers menés par l’artiste Marion Fabian, les habitants pourront explorer, observer, dessiner, creuser autour de cet élément ressource. Les premiers ateliers se déroulent à Nivelles (le 25 mars, déjà passé donc, mais aussi le 1er avril) et Rixensart (les 2, 14 et 20 avril) et sont réservés aux habitants de ces communes. Les inscriptions se font via les centres culturels des communes précitées.

www.ccbw.be.

"À la découverte du bestiaire" à Rixensart

Cette année, le Tilt ouvre ses portes en toute simplicité. Partez à la recherche des espèces d’ici et d’ailleurs lors d’un voyage ludique à travers le monde. Et toutes ces bêtes, qui sont-elles, où vivent-elles ? La faune est-elle pareille sur tous les continents ? Venez le découvrir en famille ou entre amis, lors d’un moment de partage intergénérationnel. Au programme: découverte de créatures diverses et imaginaires, exploration, jeux, atelier…

Ce samedi 1er avril de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h au 44, chemin du Meunier à Rixensart.

www.letilt.be/venir-en-famille.

Humour

Stand up night pour l’anniversaire du Comedy Spot à Néthen

Ce samedi 1er avril, le Comedy Spot fêtera ses 3 ans ! Pour l’occasion, il a préparé une soirée aux petits oignons avec au programme: bar & foodtruck dès 18 h 30, plateau de 7 humoristes, Carole Matagne, Ahmed Boudrouz, Moana, Marine Sergent, Gaëtan Delferrière, Lola d’Estienne et Oriane Garcia.

Centre Culturel de Nethen, place Des Trémentines à Nethen.

www.billetweb.fr/anniversaire-du-comedy-spot.

Jeud’redis de l’humour à Wavre

Créé par Mélanie Mouvet et Salim Ayoute, le Comedy Spot est un concept sans chichis: un accueil familial, une proximité avec les artistes, une agréable convivialité.

Le 13 avril, à 20 h, Dan Gagnon sera de retour avec le Comedy Spot, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Balade

Balade cycliste à Wavre

Le dimanche 2 avril 2023, le Gracq organise une balade à vélo de 44 km "De la vallée du Train à la vallée de la Dyle".

Départ à l’hôtel de ville de Wavre à 10 h (inscription sur place à partir de 9 h 45).

Découverte des chants d’oiseaux à Villers-la-Ville

Rendez-vous pour une balade en boucle d’un peu moins de 10 km, entre forêts et prairies en s’attardant sur les espèces d’oiseaux forestières et champêtres et en tentant, par des moyens mnémotechniques, de trouver comment retenir certains de leurs chants. Balade accompagnée par un guide nature. Ce samedi 1er avril à 9 h.

Réservation obligatoire via shop.defi-nature.be/balade/262.

Rando VTT à Bornival

Ce dimanche 2 avril à partir de 8 h, Bornival accueille une rando VTT (15, 30, 45 et 55 km avec dénivelé positif de 100 à 850 m). Parking salle des Blancs Bastons d’Bornivau, rue du Centre, 36, à 1404 Bornival.

Musiques

Sieste musicale et lunch printanier à Cortil-Noirmont

C’est la deuxième édition de "la sieste musicale" ce dimanche 2 avril à 15 h. Pour les gourmands, un lunch printanier végétarien (entrée-plat-dessert) sera servi à 13 h. Réservation obligatoire. Presby’terre de Cortil, 3, place du 7e Tirailleur Marocain, à Cortil-Noirmont.

Presbyterre@gmail.com.

"Passion d’Avril" à Nivelles

Musique classique et musique de film s’invitent pour un concert original ce samedi 1er avril à 20 h, au Waux-Hall, 1, place Albert Ier, à Nivelles.

cameratalinkebeek.be/fr.

Concert d’Ana à Nil-Saint-Vincent

Ana est une chanteuse, compositrice et parolière portugaise et allemande.

Née à Berlin et élevée à Bruxelles, diplômée en chant jazz et littérature comparée du Conservatoire royal de Bruxelles et de Berlin, la chanteuse a cultivé son amour pour la musique, les langues et la littérature, culminant dans ses efforts artistiques.

Elle vit actuellement à Berlin, où elle chante, se produit, enseigne et traduit, mais est toujours très liée à Bruxelles, où elle a grandi et travaille régulièrement, donnant des concerts et enregistrant.

Ce vendredi 31 mars à 20 h 30 à l’église Partagée Saint-Vincent, place Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin.

cabaretchezemile.wixsite.com.