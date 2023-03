Tribunal de l'entreprise: l'Etat (SPF Finances) et l'ONSS en ont marre des mauvais payeurs

La première société visée par l’ONSS a été créée en 2001 et elle doit 62 000 euros à cet organisme qui a chargé un huissier de tenter d’opérer une saisie. Il s’est rendu à Waterloo mais il a fait chou blanc car elle venait d’être radiée (le 20 décembre 2022). Ses activités avaient évolué, passant de traiteur et d’hôtellerie à celle de transport de marchandises via un commerce en gros d’automobiles.