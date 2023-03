Jodoigne: la galerie K1L devient un atelier de gravure

Place au renouveau, et même à la renaissance ! "C’est vrai, nous renaissons de nos cendres, dit avec le sourire Jean-Mi, puisque nous allons ouvrir chez nous un atelier pour graveurs confirmés ou débutants. Il sera possible de découvrir toutes les facettes de l’art de graver sur bois, puis d’imprimer sur papier. Les initiés, eux, pourront se spécialiser. Nous mettons à disposition notre matériel, à savoir deux presses, la première de 60x100cm, la seconde de 25x60cm, les outils et l’encre. Sans oublier notre savoir-faire !"

La première séance partagée devait se dérouler le lundi 3 avril, mais suite à diverses demandes, l’ouverture a été avancée d’un jour. "Quand nous avons annoncé à nos contacts que nous allions ouvrir un atelier de gravure sur bois, Catho et moi avons été étonnés de l’enthousiasme suscité, poursuit Jean-Mi. Au point que certains nous ont demandé s’ils pouvaient bénéficier de nos services le dimanche. Voilà pourquoi nous ouvrirons le dimanche 2 avril ainsi que le lundi 3 avril, chaque fois de 14 à 17 h."

À combien seront-ils en atelier ? "L’idéal, répond Catho, c’est que la gravure reste une joie ouverte aux idées, à la discussion. Nous nous limiterons à cinq ou six personnes à la fois. Tant Jean-Mi que moi, nous conseillerons ou guiderons les personnes intéressées."

Atelier de gravure sur bois, galerie K1L, rue Sergent Sortet 29, 1370 Jodoigne. Catho Hensmans, au 0485.06.01 et Jean-Michel Uyttersprot, au 0497.51.63.85, ou editions.k1l@gmail.com