Le vieux château de Walhain en chantier cet été ?

"Le château bénéficie d’une subvention pour la valorisation touristique de son site, ce qui fait écho au programme communal de développement rural, a rappelé Nadia Lemaire (Écolo), l’échevine walhinoise du Tourisme. Les vestiges du château et la richesse écologique de ses abords doivent être préservés et valorisés en vue d’une ouverture au public."

L’utilisation de ce soutien financier de la Région wallonne a été définie avec précision, que ce soit dans les postes ou le timing. "On a scindé le dossier en deux parties: la première est sécuritaire et la deuxième concerne les abords pour accueillir les visiteurs, mettre en valeur les cheminements et la biodiversité."

C’est ce premier volet sécuritaire qui est visé par le marché public. "Même si certaines parties ont été consolidées récemment, c’est un ensemble de bâtiments anciens datant du 13e et du 16e siècle, a commenté Nadia Lemaire. L’aspect général est à l’état de ruine. Une mise en valeur touristique de ce patrimoine remarquable nécessite préalablement de sécuriser le site et de stabiliser les anciennes maçonneries."

Au total, le subside de la Région wallonne s’élève à un million d’euros. Mais ce premier volet est estimé à 465 600 euros, avec une part communale de 93 000 euros. Il s’agira ici de consolider l’intérieur des murs sud-ouest, la tour ouest, les murs nord-ouest, la tour nord et les arcades est.

Rendre la cour intérieure accessible

"Cette première phase permettra de rendre accessible la cour intérieure, a ajouté Xavier Dubois, le bourgmestre. C’est important dans le cadre des projets qu’on veut développer sur le site. Jusqu’à présent, ce n’était pas possible pour des raisons de sécurité. En termes d’attrait touristique et d’événements qu’on pourrait organiser sur le site, ce sera une nette plus-value."

La conseillère Ria Breyne a interpellé le bourgmestre afin d’obtenir des informations sur le calendrier prévu, avec le regard déjà tourné vers les Estivales. Durant l’été, de nombreuses activités se tiennent en effet sur le site du vieux château.

"On espère que ces travaux seront réalisés cette année, mais ils ne seront certainement pas terminés pour les vacances. Ils pourraient commencer pour le mois d’août. L’année passée déjà, des travaux étaient en cours sur le site durant les Estivales, les deux sont tout à fait possible."

Pas question de délocaliser l’événement, mais il faudra cependant attendre 2024 pour exploiter encore davantage la beauté du site walhinois.