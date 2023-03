Grande enquête à Genappe: les agriculteurs souffrent des lourdeurs administratives et autres…

Lors de l’élaboration du Plan stratégique transversal, la Ville de Genappe a émis une fiche relative à la connaissance des besoins et attentes de ses agriculteurs: "En 2012, il y avait plus d’une centaine d’agriculteurs à Genappe. Ils n’étaient plus que septante à quatre-vingt en 2018 et sont encore entre quarante et cinquante actuellement, dont une vingtaine s’est lancée dans la vente de leurs produits à la ferme ou dans la vente d’autres produits, comme par exemple le pellet", signale l’échevine de l’Agriculture, Stéphanie Bury.