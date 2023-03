Une nouvelle direction pour l’Espace de cultures Columban, entre nouvelles idées et continuité

L’Espace de cultures Columban, un bâtiment à l’architecture épurée dans un écrin de verdure unique. Loin de tout et proche en même temps. ©Columban

Mais, curieuse et désireuse de développer sa polyvalente, notre interlocutrice a également fait une haute école de gestion à Genève. "Un tout autre axe mais en même temps nécessaire car dans la culture, on a besoin d’avoir aussi des outils en gestion pour diriger un centre culturel ou une compagnie, sans quoi on se retrouve vite démuni. Bref, cela m’a ouvert pas mal de porte et à partir de là, j’ai travaillé dans un centre de formation comme asisstante de direction puis j’ai fait un crochet dans l’édition."

Avant d’être contacté, il y a une grosse année de cela, par une agence de chasseurs de têtes car Columban cherchait une nouvelle directrice. Avec la suite que l’on sait, donc.

D’ailleurs, presque neuf mois plus tard, alors que la saison bat son plein, Melinda Heeger se dit "heureuse" de la manière dont la mise en place s’est déroulée. "Je ne suis pas arrivée avec mes gros sabots et la volonté de tout révolutionner mais plutôt en étant avant tout sensible et à l’écoute du travail que réalise l’équipe en place."

Une petite équipe dynamique de cinq personnes au total: en plus de la directrice, il y a, en effet, Ion Vulpe, concierge des lieux, Maxime De Laveleye, le directeur technique, Vincent Lehon, le responsable communication, et Amélie Kaisin, l’assistante administrative et production. "En plus de m’intégrer au fonctionnement de l’équipe, il m’a fallu prendre connaissance du lieu dans sa globalité et clairement, cette saison 2022-23 est celle de l’analyse, de l’observation aussi. Une année de transition en fait, sous quelques aspects."

La salle principale de Columban a une capacité de 150 places. ©Columban

Mais une saison active, toutefois, puisque pas mal de nouveaux projets ont déjà vu le jour pendant que d’autres sont en gestation. "On a lancé, ici début 2023, les Jeudr’edis de l’humour, qu’on va déplacer dans notre espace"bar"bientôt remis à neuf afin de créer un lieu convivial d’échange et de rencontre. C’est un projet qui nous tient fort à cœur et qu’on veut faire grandir tant et plus. À côté de cela, le Kids Day du dimanche existait déjà auparavant et fonctionne d’ailleurs super bien mais on y a ajouté un troc de jouets, par exemple, qui rencontre son petit succès. Puis, le but c’est de travailler sur le rayonnement sectoriel et intersectoriel en mettant en place des partenariats (avec la commune de Chaumont-Gistoux et celles avoisinantes, les associations, les acteurs culturels, les artisans locaux, etc.). Sans oublier la recherche de subventions, un travail absolument nécessaire."

Pour avancer, l’Espace Columban peut s’appuyer sur un atout: son environnement. "Vu où l’on est situé, on peut se dire qu’on n’a pas pignon sur rue et qu’on ne rentre pas chez nous"par hasard". Mais d’un autre côté, si on reste très accessible à deux pas de l’E411, on a cette chance d’être dans un écrin de verdure qui fait de Columban un espace privilégié, propice à l’épanouissement, à l’échange et à la création, aussi. Les artistes qui viennent en résidence ici peuvent travailler dans un cadre idéal. C’est une de nos missions principales de susciter ce bien-être, cet échange et es rencontres."

Des rencontres favorisés par cette "petite" équipe de cinq personnes. "Petite équipe oui, mais de grands projets", conclut tout sourire Melinda Heeger.

Infos: www.columban ; Facebook Columban – Espace de Cultures