Un premier Bal de la Bourgmestre haut en couleur !

Qui dit soirée caritative, dit tombola ! Les plus chanceux sont repartis avec de superbes lots offerts par de généreux donateurs, comme l’espace "Ô Bulles", nouvellement installé à Beauvechain, qui a offert un délicieux moment bien-être, ou encore le Restaurant la Forge qui ravira les papilles des gagnants.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à la fondation Vicky et Alexis, représentée par Benoît Robert, le papa d’Alexis, mort tragiquement lors de l’explosion de la rue Léopold, à Liège, en 2010: "La fondation Vicky et Alexis a pour but de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes frappées par la fatalité. Elle veut prendre soin des gens fragilisés et ceux qui ont été victime d’une catastrophe. Le but de la fondation est d’aider les gens et les familles dans des situations d’urgence très graves".

L’un des projets de la fondation est la création du Centre de formation de sauvetage Vicky & Alexis à Genk, dans lequel des chiens et leurs maîtres seront formés à la recherche de personnes disparues ou ensevelies. Les pompiers s’entraîneront à sortir des personnes des décombres.

"Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes et tout le comité organisateur, qui ont fait de ce premier événement une réussite totale", souligne la Bourgmestre, qui se réjouit déjà à l’idée d’organiser l’édition 2024 du Bal.