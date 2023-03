Jazz d’hier et d’aujourd’hui, musique du monde à Rixensart

Le dimanche 26 mars à 15 h 30, un spectacle unique est organisé à l’église de Froidmont au profit des sinistrés du tremblement de terre en Turquie et Syrie.

Six talents (Alexandre Cavaliere, Thibault Dille, Josh Hilberman, Charles Loos, Jean-François Prins et Natacha Wuyts), ont été rassemblés pour cette occasion.

Église de Froidmont, chemin du Meunier, 40 à Rixensart.

centreculturelfroidmont@gmail.com.

Concert de printemps à Opprebais

Ce dimanche 26 mars à 17 h, l’ensemble vocal et instrumental de l’académie de Jodoigne jouera des œuvres de Heinrich Schûtz et J-S Bach dans l’église d’Opprebais entièrement rénovée en 2022.

Église d’Opprebais (1, rue du Moulin à Opprebais).

Réservation préférable, fabriquedeglisedopprebaisgroups.oulook.com.

Concert de clôture du jubilé des Amis de Bousval

Ce concert de clôture sera donné par l’Orchestre de flûtes du Conservatoire Royal de Mons à la chapelle de Noirhat (Rue du Pont Spilet, 3), ce dimanche 26 mars à 17 h.

Réservation préférable, adbousval@gmail.com.

Ateliers

"Ricochets !", des ateliers sur la présence de l’eau à Nivelles et Rixensart

"Ricochets !" est le nouveau projet de la plateforme PulsArt. Lors d’ateliers menés par l’artiste Marion Fabian, les habitants pourront explorer, observer, dessiner, creuser autour de cet élément-ressource. Les premiers ateliers se déroulent à Nivelles (le 25 mars et le 1er avril) et Rixensart (les 2, 14 et 20 avril) et sont réservés aux habitants de ces communes. Les inscriptions se font via les centres culturels des communes précitées.

www.ccbw.be.

Jeune public

"Ma vie de basket" à Rixensart

"Ma vie de basket" ce dimanche à Genval.

À travers leurs chaussures, deux cordonnières s’amusent à raconter leur rencontre. Par le Collectif Hold-Up (dès 6 ans).

Le dimanche 26 mars à 15 h 30 au centre culturel de Rixensart, place Communale, 38 à Genval.

Réservation préférable, ww.ccrixensart.be.

"Delphi" à Wavre

Le spectacle "Delphi" trouve ses origines dans une bande dessinée qui raconte l’histoire d’une petite fille qui cherche à retrouver ses parents. Ce conte musical est illustré en live le long d’un grand rouleau de papier par la dessinatrice Tamar Levi.

Le dimanche 26 mars, à 15 h, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Humour

Jeud’redis de l’humour à Wavre

Créé par Mélanie Mouvet et Salim Ayoute, le Comedy Spot est un concept sans chichis: un accueil familial, une proximité avec les artistes, une agréable convivialité.

Le 13 avril, à 20 h, Dan Gagnon sera de retour avec le Comedy Spot, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Le Gecko Comedy Show à Wavre

La deuxième édition 2023 des Comedys Show du Gecko, c’est ce samedi 25 mars à 20 h 30.

Attention réservations souhaitées.

Gecko, chaussée Des Collines, 104 à Wavre.

www.facebook.com/events/757734535594737.

Balade

Balade cycliste à Wavre

Le dimanche 2 avril 2023, le Gracq organise une balade à vélo de 44 km "de la vallée du Train à la vallée de la Dyle".

Départ à l’hôtel de ville de Wavre à 10 h (inscription sur place à partir de 9 h 45).

Rando VTT et gravel à Perwez

3 parcours sont proposés (10 km, 30 km et 45 km) au départ du centre sportif de Perwez ce dimanche 26 mars.

Centre sportif, rue des Marronniers le long du RAVeL à Perwez. Départs Rando libres de 7 h 30 à 11 h 30.

Rando dans la vallée de la Dyle

Ce dimanche 26 mars, la rando sillonnera une partie du cours supérieur de la Dyle et traversera ses affluents, le Cala, le Ri de Pallandt et la Thyle.

La rando dure 6 h, sans difficulté particulière au départ de l’église de Bousval (place de l’Église) à 10 h.

www.proxirando.be.

Balade nature et création en terre glaise à Villers-la-Ville

Après une entrée en douceur dans le monde de la forêt imaginaire, les enfants, adultes et familles s’approprieront l’espace et les supports qui les entourent pour donner libre cours à leur créativité, à travers une matière naturelle, la terre glaise.

Ce dimanche 26 mars à 13 h à Villers-la-Ville.

https ://shop.defi-nature.be/balade/261.

Sur les sentiers de Nil-Pierreux

Le Groupe Sentiers de Walhain, A vot’Sentier, vous invite à partager un moment de détente sur les sentiers de Nil-Pierreux. Les marcheurs seront accompagnés par Philippe Martin, historien local, qui commentera les lieux traversés.

Rendez-vous ce samedi 25 mars à 14 h 30 place Clochemerle à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin.

Divers

Salon Côté bien-être au Château-ferme de Profondval

Les samedi 25 et dimanche 26 mars, le salon Côté bien-être retrouve le Château-ferme de Profondval. Plus de 60 exposants dans les thèmes: santé, alimentation, décoration, beauté au naturel. Avec en plus cette année un espace dédié au bien-être animal. De 11 h à 18 h samedi et dimanche.

Château-ferme de Profondval. Chem. de Profondval 2 à Court-Saint-Étienne.

La liste des exposants et conférences se trouve sur le site www.cotebienetre.be.

Festival en Vrac

Le territoire stéphanois et ses alentours comptent de nombreuses richesses et alternatives durables qui ne demandent qu’à être découvertes (jeux d’enfants, producteurs locaux, maraîchers, artisans, artistes…). Une cinquantaine d’exposants seront présents ce dimanche de 9 h à 16 h au PamExpo à Court-Saint-Étienne (Boucle Joseph Dewez, 2).

www.court-st-etienne.be/festivalenvrac.

Ensemble pour la Forêt de Soignes

La forêt de Soignes patrimoine mondial de l’Unesco (c) ÉdA – Jacques Duchateau ©ÉdA – Jacques Duchateau

Le dimanche 26 mars, à l’occasion de la Journée internationale des forêts, vous êtes invités à venir en forêt, avec le personnel forestier pour informer et sensibiliser les visiteurs sur les bons gestes à adopter en forêt afin de contribuer à la protéger. Le matin, une courte formation est assurée par la Fondation Forêt de Soignes. L’après-midi se déroule en forêt avec le personnel forestier pour mettre les connaissances en pratique et pour informer un grand nombre de visiteurs sur les bons gestes de la forêt. La formation se déroulera au centre sportif Adeps à Auderghem.

Centre Sportif Adeps, chaussée de Wavre 2057 à Auderghem.

www.foret-de-soignes.be.

Vide dressing des écoles de Rosières

Ce dimanche 26 mars, de 9 h à 14 h, vente de vêtements adultes et enfants, de jouets et matériel de puériculture. 50 exposants.

École Communale, rue de la Hulpe, 17, à Rosières.

Vêtements d’enfants à Court-Saint-Étienne

Ce marché aux vêtements d’enfants (0 à 16 ans) est organisé par le comité des parents du collège ce dimanche 26 mars (de 9 h à 12 h). Nombre d’exposants: 30.

Collège Saint-Étienne, rue des Prisonniers de Guerre, 42 à Court-Saint-Étienne

Spectacles

"Orgasme(s)" à Beauvechain, Perwez, Jodoigne…

"Orgasme(s)" est une création du Canine Collectif autour de la question du plaisir. C’est une "collaboration itinérante" entre le Vilar et 13 lieux de culture et centres culturels du Brabant wallon. L’occasion pour vous de découvrir une création du Vilar à deux pas de chez vous.

Ce vendredi 24 mars au Théâtre des 4 Mains (Beauvechain), le samedi 25 mars au Centre culturel de Perwez, le vendredi 31 mars au Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche et le samedi 1er avril au Centre culturel de Braine-l’Alleud (option).

levilar.be/Orgasme-s

"Cabaret du Moine" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 16 mars au 22 avril, l’abbaye de Villers organise la 2e édition du "Cabaret du Moine". À l’affiche de cette saison 2023 (première partie), une dizaine de spectacles/concerts d’artistes belges dans la salle romane. Romain Helvétius le jeudi 13 avril ; O’Tchalaï (soirée tsigane) le vendredi 14 avril ; une soirée Stand up comedy le vendredi 21 avril ; OK Panda (soirée électro pop rock) le samedi 22 avril.

Rue de l’Abbaye, 55, Villers-la-Ville (071 88 09 80, www.villers.be, info@villers.be).

Divers

Nombreuses activités pour les Journées wallonnes de l’eau

Durant les Journées wallonnes de l’eau, du samedi 18 mars au dimanche 2 avril, le Contrat de rivière Dyle-Gette et ses partenaires vous invitent à découvrir tous les champs des possibles pour amorcer un changement au travers une multitude de thèmes comme l’assainissement, la production d’eau potable, l’art, la lutte contre les inondations, le nettoyage des rivières, la visite/gestion de réserve naturelle, la découverte de la faune et de la flore, l’aménagement hydraulique… Certaines activités qu’on retrouve sur le site www.crdg.eu sont réservées aux écoles mais la majorité sont ouvertes au grand public.

Du côté du Contrat de rivière Senne, plus de 30 activités sont au programme de ces Journées wallonnes de l’eau 2023. Programme complet sur www.crsenne.be.

Expositions

Parcours d’artistes de Court-Saint-Étienne

Le parcours d’artistes 2023 aura lieu les samedi 1er et dimanche 2 avril à Court-Saint-Étienne et dans ses villages. Pour cette 11e édition, plus de septante artistes exposeront leurs œuvres et accueilleront les visiteurs dans une quarantaine de maisons, ateliers et lieux insolites de la commune. Cette année, une nouveauté: une exposition inédite se déroulera au Centre culturel du Brabant wallon où une œuvre représentative du travail de chaque artiste sera exposée.

http://maisonartistes.be.

"Tissage de la vie" à Lasne

Marianne Sousletissulesoleil, créatrice d’œuvres en tissu, notamment grâce aux chemises de Julos Beaucarne. ©Service Culture de Lasne

Le service culture de la Commune de Lasne présente au public l’exposition "Tissage de la vie" qui rassemble une série de créations en tissu confectionnées à la main par l’artiste Marianne Sousletissulesoleil. Marianne Sousletissulesoleil expose notamment des créations réalisées avec d’anciens habits du chanteur et poète wallon – et même brabançon wallon – Julos Beaucarne. Les créations exposées à la maison communale de Lasne sont proposées à la vente. Il est possible de rencontrer l’artiste sur place en prenant rendez-vous. 10 % des recettes iront à l’ASBL La Jambette, à Grez-Doiceau.

L’exposition se tient jusqu’au 10 avril.

www.lasne.be.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers

26 photos de nature et de vie sauvage en grand format sont exposée s dans le Jardin de l’abbé dans les murs de l’abbaye de Villers. ©Christophe Linchamps

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Une exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format dans le Jardin de l’abbé.

En marge de l’exposition, des conférences et des avant-premières en présence de Tanguy Dumortier seront proposés au public. Au programme, notamment, "Le retour du loup en Wallonie, de l’imaginaire à nos portes" (29 mars) et "Les oiseaux des jardins" (5 avril).

www.villers.be.

"Collections insolites" à Wavre

Du 11 au 26 mars, VisitWavre revient avec une nouvelle édition de sa traditionnelle exposition de collections insolites au château de l’Ermitage.

Château de l’Ermitage, rue de l’Ermitage, 23, à Wavre.

Du mercredi au vendredi de 14 h à 17 h, le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h.

visitwavre.be.

"Fragiles Natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

Jusqu’au 23 avril, l’abbaye de Villers accueille l’exposition "Fragiles Natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

www.villers.be.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be.

"Support Group" à Wavre

"Support Group" est une exposition d’artistes internationaux: Francesco Battistello, Laura Dauchet et Stefano Moras. Du samedi 11 mars au samedi 29 avril, à la Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, 1300 Wavre.

gallerynostrum.com.

"Légitimes" à Ottignies

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’ASBL Women We Share a choisi, à travers une série de portraits de l’artiste Nafi Yao, de mettre à l’honneur des femmes d’action, des contemporaines, et leurs initiatives inspirantes. L’exposition est accessible jusqu’au 4 avril. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ainsi que les soirs de spectacle au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 41, à Ottignies.

poleculturel.be.

Théâtre

Quelle Troupe ! présente "Et Dieu oublia le Prince Charmant" à Braine-l’Alleud

Voici une toute jeune compagnie issue des cours des arts de la parole de l’académie de musique de Braine-l’Alleud. Elle prolonge le rêve de jouer sur scène d’un groupe de passionnées. Après deux spectacles à leur palmarès, "Pigeon vole" (2021-2022) d’après Georges Berdot et "Le journal d’une femme de chambre" (2020) d’après Octave Mirbeau, la troupe présente "Et Dieu oublia le Prince Charmant".

Trois représentations sont prévues le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril à 20 h ainsi que le dimanche 2 avril à 15 h.

Maison de Tous, chaussée d’Alsemberg, 704, à Braine-l’Alleud.

Contact et réservations: www.quelletroupe.be.

"C’est pas la fin du monde" à Ottignies

Ce spectacle de la Compagnie Que faire ? a décroché le Prix du jury international au Festival Émulation 2021 ce samedi 25 mars à 20 h au Spott – Centre culturel d’Ottignies, avenue Des Combattants, 41 à Ottignies.

www.letourdescafes.be.

"Guillaume à table" à Genval

Si vous avez aimé la performance de Jean-François Breuer dans "Frédéric", ne le manquez pas dans ce spectacle ! Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne, auteur de la pièce qui reçoit le Molière de la révélation théâtrale en 2010 pour son seul en scène, dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une confusion sexuelle troublante.

Ce vendredi 24 mars (20 h 30) au Centre culturel de Rixensart, place Communale, 38 à Genval.

www.ccrixensart.be.

