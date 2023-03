Wavre: le carnaval réussit son retour après 3 ans d’absence

Après trois ans d’absence, le carnaval a fait son retour dans la cité du Maca avec ses princes, princesses, gilles, paysannes… et ses géants.

Éolienne à Nivelles Nord: permis refusé

Luminus voulait faire sortir de terre une autre éolienne à Nivelles Nord, à proximité des terrains achetés pour construire le nouvel hôpital. La demande de permis a été refusée.

Menaçant les écoliers, un cèdre devrait être abattu

Une demande a été introduite par l’école Saint-Pie X pour abattre un cèdre. Lors des dernières fortes chutes de neige, une de ses branches est tombée. Et ce n’était pas la première fois.

Demande de permis déposée pour le projet immobilier de biotech à Wavre Nord

Une demande de permis a été introduite pour la construction de plusieurs bâtiments formant un hub biotech, ainsi qu’un hôtel, un restaurant et le Domaine du Blé, dans le zoning Nord de Wavre.

Wavre: vers un retour de la circulation à double sens dans la rue du Pont du Christ

La rue du Pont du Christ devrait être remise à double sens. C’est le souhait du collège qui soumettra ce point au vote du conseil communal, mardi prochain.

Des cours de numérique dans les écoles de Lasne

Enseigner les bases du codage et les particularités techniques et pratiques d’un ordinateur, c’est le pari des écoles communales d’Ohain, Plancenoit et Maransart. Ce mardi, l’école communale de Maransart accueillait Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation et la députée Sophie Keymolen.

La nouvelle plaine de jeux du Bois des Rêves en attendant le spray-park

La nouvelle plaine de jeux du Bois des rêves, inaugurée ce mercredi, est installée au cœur du domaine provincial. Elle remplace l’ancienne plaine de jeux, vieille de 25 ans, devenue obsolète.

Billy Jeans en finale des Mini Entreprises

Billy Jeans – un clin d’œil au tube de Michael Jackson –, de l’école du Verseau, s’est qualifiée pour la finale nationale des Mini Entreprises. La mini-entreprise de l’école internationale Le Verseau figure parmi les six finalistes du concours.

Avec une nouvelle attraction et une ouverture hivernale, Walibi innove en 2023

Le parc d’attractions Walibi ouvre ses portes pour une nouvelle saison, ce 1er avril, avec une nouvelle attraction prévue pour cet été : le Silverton.