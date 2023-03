Caroline (Braine-l’Alleud) et Pierre (La Hulpe) vont-ils se marier au premier regard ?

Lors de l’émission qui sera diffusée ce dimanche soir, deux autres Brabançons wallons vont se rencontrer.

Caroline, 32 ans, réside à Braine-l’Alleud. Elle a donné une autre orientation à sa carrière professionnelle après avoir été institutrice primaire pendant neuf ans. "J’ai fondé mon propre projet qui s’appelle"Graine de vie"et qui tourne autour des enfants et du bien être. En parallèle, j’ai aussi créé"Perle de toi"qui est plus pour les adultes qui doivent prendre du temps pour eux, pour se découvrir."

Mais si Caroline s’est inscrite à l’émission Mariés au premier regard, c’est avant tout pour elle, après près de trois ans de célibat. "À 32 ans, je voudrais construire quelque chose à deux, avancer à deux et construire un projet de famille. À notre époque, il devient difficile de rencontrer quelqu’un alors pourquoi ne pas essayer par une autre méthode."

L’émission devenait alors la toute bonne opportunité. "J’ai commencé à la regarder pendant le confinement, en France comme en Belgique, et c’est vrai que je trouvais le concept de se marier directement avec une personne que l’on ne connaît pas bizarre. Je trouvais même l’idée absurde mais au fil des saisons et à force d’entendre le raisonnement des experts, j’ai trouvé qu’ils amenaient quelque chose. Cela s’est confirmé une fois que je m’étais inscrite. J’ai un taux de comptabilité de 81,1% avec la personne que je vais rencontrer et c’est rassurant de savoir que ce résultat vient des réflexions et recherches de quatre experts. La saison dernière, un candidat a dit que Mariés au premier regard était inverse à l’application Tinder où l’on voit les gens physiquement mais sans savoir s’ils nous correspondent. Ici, avec le rapport des experts, on sait que la personne que l’on va rencontrer nous correspond mais sans la voir."

"Dans la vie, il faut parfois faire les choses autrement"

Pour Caroline, le fait de devoir se marier rapidement "était difficile mais un rêve. C’est original et dans la vie, Il faut parfois faire les choses autrement."

Son papa n’a malheureusement pas accepté cette idée de mariage inédit. "C’était difficile pour lui car le concept de l’émission sort des sentiers battus. Je crois que c’est surtout l’aspect téléréalité qui le dérangeait."

Dimanche soir, on saura si les deux célibataires du Brabant wallon auront le coup de foudre. "Le fait de savoir qu’il habite aussi en Brabant wallon était aussi génial car la distance était une de mes craintes", ajoute Caroline qui porte le même prénom que la sœur de Pierre.

Quant au retour des proches, "un tas de personnes ont été surprises de me voir à l’émission. Garder le secret n’était pas évident, d’autant plus que quand j’ai appris que j’allais me marier, j’avais envie de le crier sur tous les toits tellement j’étais heureuse, ce que je n’ai pas pu faire. Depuis la diffusion de l’émission, et malgré le fait que le concept soit controversé, je reçois beaucoup d’encouragements et de mots positifs. On me dit courageuse de l’avoir fait. Je suis en tout cas très contente d’avoir pu participer. L’émission m’aura apporté beaucoup de choses et je n’ai aucun regret."

Et si l’aventure avec Pierre venait à se poursuivre, "il y aura par la suite un remariage d’amour car je voyais plus ce premier mariage comme une rencontre particulière."