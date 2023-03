Les tunnels Léonard seront rénovés à partir de la mi-avril

Une deuxième phase de la rénovation du tunnel Léonard à Tervuren, en périphérie de Bruxelles, débutera le 17 avril, annonce jeudi l’Agence flamande des routes et de la circulation. Des travaux préparatoires avaient en effet déjà été réalisés entre janvier et mai 2022. Afin de minimiser les perturbations, les travaux se dérouleront principalement le soir, la nuit et les week-ends.