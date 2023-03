L’opposition quitte la salle du conseil: "un geste de ras-le-bol général"

Tout part du conseil communal du 6 février dernier, reporté au 15. En cause, la santé de la bourgmestre. Les trois groupes comprennent tout à fait cette raison mais reprochent le manque de considération de la majorité à leur encontre. "Beaucoup ont une autre activité en dehors du conseil communal, avec les reports, ils ne savent pas toujours venir et poser leurs questions s’il y a des changements de calendriers", souligne Adrien Volant, le nouveau coprésident Écolo de la section waterlootoise.

Le conseil communal Jean-Michel Cassiers (MVW) est du même avis. "Nous faisons ce mandat par vocation, par engagement citoyen. Le minimum de considération pour l’opposition reviendrait à la consulter lorsqu’une réunion est réagencée ; les règles de fonctionnement du conseil communal doivent servir le débat démocratique, pas le museler."

Au final, le conseil du 15 février a eu lieu sans la bourgmestre. Ainsi, l’opposition se demande si la vraie raison n’était pas l’ajout d’un point à l’ordre du jour, sur le changement du règlement de police, ce afin d’entraver l’implantation du Hotstore. L’arrivée du sex-shop faisait grand bruit dans l’actualité du moment et cela aurait poussé la majorité à revoir sa copie.

La majorité rétorque

Rien de tout cela, estime la bourgmestre Florence Reuter (MR): "Tout a été fait selon les règles, même le directeur général a expliqué la situation lors du conseil". La libérale espérait vraiment être sur pied pour la séance reportée, ce ne fut pas le cas. Rien à voir, donc, avec le dossier du sex-shop: "Le point était déjà prêt la semaine précédente."

Elle explique aussi qu’à Waterloo, les dates des conseils communaux sont transmises à l’avance, plusieurs mois avant même. À l’inverse, certaines communes ne communiquent pas les dates et envoient les convocations les jours précédents comme le prévoit Code de la démocratie locale.

Florence Reuter dénonce encore "injustice, mensonge et manque total de respect pour les électeurs". Les autres élus MR ne sont pas plus tendres. Un échevin s’offusque de la "futilité" de la raison évoquée tandis que la conseillère communale Fiorella Iezzi (MR) assure que "dans une démocratie, nous avons le droit de protester à coup sûr, mais nous n’avons pas le droit de perturber ne serait-ce qu’un citoyen." Avant d’ajouter: "Ce soir (lundi, NDLR), une dizaine de questions d’actualité n’auront pas été posées et pour lesquelles les Waterlootois n’auront pas eu de réponse."

MR tout (trop) puissant ? "On ne va pas s’excuser d’avoir une majorité forte"

Pour l’opposition, il ne s’agit pourtant pas que d’une histoire de dates. Elle dénonce aussi les "réponses vagues, incomplètes et évasives" de la majorité. Mais encore, l’absence d’invitations aux événements communaux. Pour, le conseiller indépendant Étienne Verdin un autre problème s’ajoute. Un point du conseil aborde la délégation au collège communal d’un marché public. Le collège peut donc décider, à lui seul, de l’octroi de marchés publics. Même si la loi le permet, le conseiller indépendant s’étonne du manque de débat et ce même au sein du collège où un seul parti est représenté. "On ne va pas s’excuser d’avoir une majorité forte, c’est ça la démocratie", rétorque Florence Reuter. Rappelant que la majorité MR c’est 25 élus sur 31, "il s’agit donc du c hoix des citoyens".