Le petit chaperon rouge habite Nethen avec le théâtre de marionnettes de Marc Fraylich

"À chaque spectacle, on modifie celui-ci de fond en comble et donc, les visiteurs ont l’impression de venir dans un autre endroit. L’aménagement de la tente est une attraction en soi, cela plaît"

Dès ce samedi, le nouveau spectacle va débuter avec "Le petit chap' et l’œuf magique.". "Sept représentations ont lieu, samedi et dimanche, jusqu’au 15 avril. C’est donc une nouvelle aventure du chaperon rouge, qui devient une vraie vedette dans mes personnages. Les enfants l’adorent, les adultes aussi ! D’ailleurs, qu’on se le dise, le petit chaperon rouge habite Nethen, même si personne ne le sait (rires)."

Une cinquantaine de places sont installées dans la tente avec un décor sans cesse renouvelé. ©ÉdA

Chaque année, Marc propose de nouvelles créations, la suivante sera "Top Chap', le rêve gourmand" qui traitera de la mal bouffe. "Depuis la nouvelle aventure du petit chaperon rouge, j’en suis à mon huitième spectacle. Un boulot titanesque mais je suis très heureux du résultat car le public est là, même si on est dans un village ici à Néthen. Ce n’est pas toujours évident alors que pour le public, traverser Bruxelles prend plus de temps que de faire Bruxelles-Néthen… Il y a de moins en moins de spectacle de marionnettes, c’est dommage mais c’est une raison de plus de venir…"

Justement, côté public, qui est celui-ci ? "J’ai un fan club régulier et plutôt local, dans un rayon de 15 kilomètres de Grez-Doiceau. Mais on a aussi un autre public, plus lointain, grâce à notre communication, avec les réseaux sociaux. Les spectateurs sont à deux vitesses. Désormais, les marionnettes parlent le langage de notre époque, un ton beaucoup plus léger. Ici, on retrouve des enfants de deux ans jusqu’à… pas d’âge."

Pour assister aux spectacles des marionnettes dans un jardin, au petit théâtre de verdure de Néthen, cela se passe rue de Hamme-Mille 135.

Informations et réservations au 0 475 702 644 ou lptv.nethen@gmail.com