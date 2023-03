Une étape du Tour de Wallonie 2023 pour les 900 ans de Mont-Saint-Guibert et les 20 ans de l’Axis Parc

"Depuis deux ou trois ans, nous réfléchissons à mettre sur pied des moments festifs à un coût acceptable pour nos finances, relate Julien Breuer, le bourgmestre. Au-delà d’une topographie locale idéale pour celles et ceux qui aiment le vélo (ça monte et ça descend…), Mont-Saint-Guibert possède une réelle réputation dans le monde du cyclisme et a toujours mis l’accent sur le sport (son club de volley masculin évolue en division 1). La venue du TRW est une belle opportunité."

Les finances communales ne seront grevées puisque c’est un partenariat public-privé (avec Max Cap Productions qui s’occupe également de la SD Worx BW Classic dont le lieu de base est situé à Tubize) qui permet non seulement d’attirer cette étape (on parle d’une enveloppe de 30 000 euros comme ticket d’entrée répartie entre les organisateurs), mais qui va aussi déboucher sur un rendez-vous plus local et festif.

Une arrivée à l’Axis Parc, qui fête ses 20 ans

"La course passera par les rues du village mais l’arrivée sera dessinée au cœur de l’Axis Parc qui fête ses 20 ans d’existence. Nous voulons amener les habitants (Mont-Saint-Guibert regroupe aussi Hevillers et Corbais) vers le lieu d’arrivée afin de poursuivre la fête quand la course est terminée. Les Guibertins y viennent au restaurant et pour divers services mais sans doute pas pour des festivités." Une soirée dansante avec un DJ est annoncée dans ce parc d’affaires de 18 hectares et qui accueille de multiples entreprises sur 75 000 mètres carrés.

Restent deux inconnues. Primo, la météo. Même si la Belgique peut parfois apporter son lot de surprises, la date du 24 juillet devrait offrir un soleil radieux et des températures estivales. Bonjour les bermudas et les mojitos.

Secundo, le plateau de vedettes. Il est évidemment trop tôt pour avoir des certitudes. Néanmoins, tous les espoirs sont permis. L’an dernier, vêtu de son maillot de champion du monde, Julian Alaphilippe avait raflé une étape du TRW. En 2023, il n’est pas totalement incongru d’espérer que Remco Evenepoel, après son Tour d’Italie, ou le jeune prodige wallon Arnaud De Lie soient de la partie.