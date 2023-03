Rita, la maman de Sabrina, victime des attentats: "C’est la foi qui me permet de tenir debout"

Le matin du 22 mars, Sabrina Esmael Fazal avait quitté son domicile de Wavre pour se rendre à Bruxelles, où elle suivait des cours à la Haute École Galilée en soins infirmiers. "Il ne lui restait plus qu’un arrêt pour arriver à l’école" quand elle a été emportée par l’explosion du kamikaze, retrace sa mère Rita.

Cette dernière avait eu un pressentiment ce jour-là… "Je ne sais pas trop pourquoi, mais dès le réveil, j’ai été envahie par une drôle de sensation. Comme à mon habitude, j’ai allumé la télévision pour regarder les infos matinales et là, l’horreur, j’ai vu défiler les images des attentats…, se rappelle-t-elle. Très vite, j’ai tenté de joindre Sabrina, mais elle ne m’a pas répondu, les lignes étaient coupées ou saturées. C’est alors que les heures se sont enchaînées, dans une terrible angoisse".

Jusqu’à l’annonce du décès 5 jours plus tard. "Le choc, je ne voulais pas y croire".

Sept ans après, ces événements ont brisé le cercle familial dont l’existence est "à la dérive", malgré la foi qui l’anime.

"Je n’ai pas pu reprendre le rythme du travail, illustre la mère. Je suis tombée en dépression, j’ai perdu du poids et une partie de mes cheveux. La vie de mes enfants est à jamais marquée au fer rouge à cause de cette histoire".

"Son seul refuge, c’est la pierre froide où repose Sabrina"

Ainsi, Jérémy, le frère de la victime, ne veut plus parler des attentats. Introverti, il garde en lui toute sa douleur et sa colère. "Il va parfois se recueillir au cimetière, il se couche sur la tombe de sa sœur pour lui faire un câlin. Son seul refuge, c’est la pierre froide où repose Sabrina", évoque la mère dans un sanglot.

La sœur, Sarah, est elle aussi dévastée. "Elle avait une merveilleuse complicité avec Sabrina. Aujourd’hui, elle mène une vie à 300 à l’heure comme si elle vivait pour 2".

Quant au fils de l’étudiante en infirmerie, Heyden, il était âgé d’un an et demi, au moment où son destin a basculé. "Du jour au lendemain, il n’a plus vu sa mère, il a subi un traumatisme. Parfois, je le vois embrasser des photos d’elle".

"Nos vies sont définitivement brisées, nous ne serons plus jamais les mêmes, mon mari a sombré dans une dépression dont il ne se remet pas", a encore ajouté le témoin, avant de terminer sur une notre plus souriante: "Sabrina adorait les boules de Berlin. Personnellement, j’ai toujours détesté ça, mais il m’arrive à présent d’en acheter et de croquer dans ces pâtisseries à la crème tout en me rappelant le plaisir qu’elle prenait à les manger. Ce sourire m’appartient et me liera à jamais à ma fille. Aujourd’hui, c’est la foi qui me permet de tenir debout."