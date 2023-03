"Comme ça tu sais", un court-métrage tourné en un jour et à l’iPhone dans le Brabant wallon

S’inscrivant dans le cadre du concours de la sixième édition du festival international "The Extraordinary Film Festival", les deux réalisateurs, Jean-Philippe Thiriart et Cédric Guénard, devaient respecter plusieurs contraintes, parmi lesquelles: la technique, la durée et la thématique.

En une seule journée, les deux hommes ont dû tourner l’ensemble des scènes qui allaient composer leur court-métrage de deux minutes.

Aussi étonnant que cela puisse paraître au vu de la qualité des images, le tout a été filmé à l’iPhone 12 Pro Max. En effet, le concours leur imposait de choisir l’un des outils suivants pour réaliser ce film: une GoPro, une tablette ou un smartphone.

Mais l’importance de ce projet réside principalement dans la thématique qui y est traitée: le handicap. Pour Jean-Philippe Thiriart, professeur d’anglais à l’ISFSC, cela ne posait aucun problème: "J’ai perdu ma marraine il y a onze ans d’une maladie invisible et c’était pour moi l’occasion, à travers ce projet, de faire passer le message que l’acceptation dudit handicap est possible", confie-t-il.

Au casting, les réalisateurs n’ont pas fait les choses à moitié. Le public retrouve l’acteur Pierre Olivier, nominé aux Magritte du Cinéma en 2017, accompagné de la Rebecquoise Jeanne Abraham, connue pour son premier rôle dans "L’assureur", d’Antoine van Scherpenzeel, ainsi que de la jeune Elsa Houben, récemment nominée pour le Magritte du meilleur espoir féminin dans "Le Cœur noir des forêts".

Primé par le prix du public lors du concours, "Comme ça, tu sais" est actuellement à voir dans les salles du cinéma Caméo de Namur, jusqu’au mardi 21 mars.