Challenge du BW: Première victoire sur la longue distance pour Baptiste Weitkunat

Un autre heureux ce dimanche était le vainqueur de la distance reine: Baptiste Weitkunat. Très souvent, on le retrouve aux avants postes en début de course mais de là à l’emporter au final… C’est désormais chose faite. "Je suis content, vraiment content. Avec le boulot, j’ai de plus en plus de mal à me libérer le samedi pour courir et du coup, on me voit moins en Brabant wallon. Là, cela tombait bien ce dimanche matin. J’ai vu la concurrence et j’ai cru en mes chances. J’ai imprimé mon rythme. Dorian Moureau s’est accroché. J’ai géré car je ne connaissais pas le parcours. On m’avait parlé d’une partie plus glissante, que j’aime moins. D’ailleurs, s’il n’avait pas fait beau le matin de la course, j’aurais opté pour une course sur bitume. Mais au final, je ne regrette pas d’être venu à Hamme-Mille, j’adore l’ambiance et les gens qui y courent. Et puis, par le passé, voici quelques années, j’ai bien gagné quelques courses du Challenge du BW mais c’était sur la petite distance. Ici, c’est quand même autre chose et cela me motive pour la suite. Mercredi, je serai aux 5 miles de LLN avec dans la tête l’objectif de monter enfin sur le podium."

À noter que Julien Schiets monte sur la troisième marche du podium. Chez les dames, la victoire revient à Amandine Ollinger devant Élodie Dancette et Gaëlle Gillot.