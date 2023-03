La société nivelloise Easi élue "meilleur lieu de travail" pour la 9e fois dans la catégorie PME

Le classement est établi par la Vlerick Business School, en collaboration avec The Great Place to Work. Les organisateurs sondent les employés des entreprises participantes, le but étant de distinguer les sociétés qui se préoccupent le mieux du bien-être et de l’épanouissement professionnel de leurs collaborateurs.

C’est donc principalement l’opinion des employés qui sert à établir ce classement qui voit une nouvelle fois la société informatique aclote, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services informatiques aux moyennes et grandes entreprises, prendre la première place.

Décrocher la première place de ce classement est une consécration pour Easi puisque l’entreprise a obtenu un taux de satisfaction de ses collaborateurs, de 98%, confirme la société nivelloise – qui a aussi une base à Leuven – dans un communiqué. Au total, ce sont plus de 450 collaborateurs qui œuvrent quotidiennement pour satisfaire les quelque 800 clients que compte actuellement Easi.

Dans le détail, le sondage réalisé pour établir le classement 2023 montre que 98% des collaborateurs d’Easi estiment être traités de manière équitable au regard de leur genre, âge, race et/ou orientation sexuelle ; que 99% pensent que le management est compétent pour gérer l’entreprise ; que 90% des employés estiment recevoir une part équitable des profits de la société ; et 91% trouvent qu’ils sont encouragés à faire la balance entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Pour Thomas Van Eeckhout, co-CEO d’Easi, ce résultat confirme que les efforts de l’entreprise pour mettre ses employés au premier plan et assurer leur épanouissement professionnel portent leurs fruits. Et cela ne gêne en rien le développement de la société puisque celle-ci est en pleine croissance, ayant acquis quatre sociétés en dix mois pour renforcer sa stratégie.

Ce qui rendra par ailleurs l’obtention d’un dixième titre, en 2024, sans doute plus compliquée: Easi va prochainement dépasser 500 membres du personnel, et quittera donc la catégorie PME pour se battre dans la cour des "grandes entreprises".