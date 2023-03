Dossier du stade de foot à Wavre: nouveau rebondissement et début des travaux fin août?

Un subside inespéré

Depuis, comme la RCA des Sports n'a pas attribué les marchés car les offres étaient incomplètes, les autorités ont pris le temps de renouer le dialogue avec le comité du club de foot. Ce qui a débouché sur une visite des installations des clubs de Nivelles et celui de La Louvière. "L'objectif était de voir les besoins du club et aussi de voir les possibilités afin de lancer un nouveau marché, explique Luc Gillard, échevin des sports. Nous voulions aussi savoir qui au sein du club allait continuer, qui allait arrêter. Il était nécessaire de faire le point et de réexpliquer au comité du club où en était le dossier et les procédures."

Il faut dire que suite à une réunion avec le ministre Dolimont à propos du stade de hockey à construire sur le même site, une nouvelle voie, inespérée, s'est ouverte. Celle de la subsidiation. "Le ministre nous a confirmé la possibilité d'obtenir un subside entre 50 et 60% pour le stade de foot. C'est une excellente nouvelle pour les finances wavriennes, se réjouit Luc Gillard. Mais pour que cela soit possible, nous devions introduire au plus vite un dossier auprès d'Infrasports."

Ce qui a été fait le 15 février dernier. Désormais, il ne manque plus que la décision de la ministre des sports, Valérie Glatigny. "N ous avons eu un avis déclarant que notre dossier était complet, poursuit Stéphane Crusnière le directeur de la régie communale autonome des sports (RCAS). Nous avons quelques certitudes d'un avis favorable du ministre avant le 30 mars. Cela nous permettra de lancer le cahier spécial des charges, qui pourrait être approuvé par la séance du conseil d'administration de la RCAS du 6 avril prochain."

Il s'agira d'un appel d'offres pour deux lots distincts. Un pour le terrain synthétique et un autre pour le bâtiment comprenant les vestiaires, la buvette et la nouvelle tribune. Budget estimé pour l'ensemble: 3,3 millions€.

7 nouveaux modules mi-juin

La remise des offres sera clôturée le 6 mai. Après l’analyse des offres, l’approbation du marché et le délai de recours, le début des travaux est espéré pour au mieux fin août, au pire début septembre. C'est ce qui a été communiqué vendredi aux sympathisants du club de Wavre Limal.

De même, quatre modules "buvette", deux modules "vestiaire" et un module "sanitaire" seront installés mi-juin en concertation avec le comité pour voir le meilleur emplacement possible en remplacement des conteneurs actuels. Encore un peu de patience et les footballeurs du club de Wavre Limal seront enfin bien logés, dans des infrastructures dignes de ce nom.