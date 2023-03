Brabant wallon : Les Nuits d’encre programmées à la main

Le programme comprend plus de 25 activités, s’adressant à tous les âges et évoquant le retour au réel, le travail à la main et la lenteur: "C’est à cause de la main que nous sommes devenus des êtres humains. C’est grâce aux mains que nous avons été capables de faire tout ce que nous avons réalisé depuis le début de l’humanité. Lorsque le numérique et les smartphones auront disparu, on continuera à écrire des histoires à la main sur du papier", a indiqué Xavier Deutsch à nos confrères de TV Com lors de la présentation du festival.

Un tapis à histoires

Les "bibliofileuses" de la bibliothèque de Limal, entourées par l’animatrice Claire Hennebert, ont réalisé un "tapis à histoires", inspiré de l’album Ribambelle de Mathilde Brosset. Elles ont constitué un beau costume d’arlequin pour un petit garçon qui n’avait pas de costume pour se rendre au carnaval. Les autres enfants ont décidé de lui offrir un morceau du leur…

Ce tapis magnifique, qui a impressionné Mathilde Brosset elle-même, sera exposé dans plusieurs bibliothèques du Brabant wallon. Il sera inauguré ce vendredi 17 mars à Ottignies (Grange du Douaire) à l’occasion de la fête d’ouverture du festival. Cette soirée festive permettra d’écouter des contes de Mathilde Brosset, la lecture par Xavier Deutsch d’une nouvelle inédite, d’assister au spectacle La Fontaine de l’Amour par Bruno Georis et Sigrid Vandenbogaerde et encore de découvrir ce tapis à histoires et des planches originales de Mathilde Brosset. L’entrée est gratuite, l’inscription est indispensable via www.poleculturel.be.

Le festival Les nuits d’encre, c’est du lien, entre organisateurs, entre public et organisateurs, auteurs. Parmi les activités proposées, des balades, des rencontres avec des auteurs, des ateliers d’écriture, de sérigraphie, de confection de masques, une sieste acoustique, du cinéma… Programme complet: www.lesnuitsdencre.be.