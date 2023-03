"Collections insolites" à Wavre

Du 11 au 26 mars, VisitWavre revient avec une nouvelle édition de sa traditionnelle exposition de collections insolites au château de l’Ermitage. Il faut dire que l’événement s’améliore d’année en année et attire une foule de plus en plus vaste. Afin de découvrir les passions originales des collectionneurs, une permanence sera organisée pour que vous puissiez les rencontrer.

Château de l’Ermitage, rue de l’Ermitage, 23, à Wavre.

Du mercredi au vendredi de 14h à 17 h, le samedi et le dimanche de 14h à 17 h.

visitwavre.be

"Fragiles Natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

Jusqu’au 23 avril, l’abbaye de Villers accueille l’exposition "Fragiles Natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

villers.be

"Effigies" de Catherine Thiry au Mémorial 1815

Les visiteurs habitués, comme les visiteurs de passage au Mémorial Waterloo 1815, aimeront découvrir les œuvres de Catherine Thiry dans un décor à leur mesure. Jusqu’au 31 mars, de 10h à 17 h 30. Entrée libre. Allée de la Garde, Mémorial Waterloo 1815, route du Lion 1815.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Musée Wellington. ©eda

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Cette exposition temporaire propose de découvrir les innovations techniques apportées à la navigation, le quotidien des hommes à bord des frégates d’époque ainsi que la contribution des ressources belges dans le développement de la marine impériale. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be

"Support Group" à Wavre

Support Group est une exposition d’artistes internationaux: Francesco Battistello, Laura Dauchet et Stefano Moras. Du samedi 11 mars au samedi 29 avril, à la Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, 1300 Wavre.

gallerynostrum.com

"Légitimes" à Ottignies

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’ASBL Women We Share a choisi, à travers une série de portraits de l’artiste Nafi Yao, de mettre à l’honneur des femmes d’action, des contemporaines, et leurs initiatives inspirantes. L’exposition est accessible jusqu’au 4 avril. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16 h 30 ainsi que les soirs de spectacle au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 41, à Ottignies.

poleculturel.be

Humour

Jeud’redis de l’humour à Wavre

Créé par Mélanie Mouvet et Salim Ayoute, le Comedy Spot est un concept sans chichis: un accueil familial, une proximité avec les artistes, une agréable convivialité. Le jeudi 16 mars, Bilal, maître de cérémonie Bilal, aura le plaisir de présenter les humoristes Hémes Comedy, Anthony Circus, Lisa Lejczyk, Salva di Bennardo &

Bénin. Le 13 avril, Dan Gagnon sera de retour avec le Comedy Spot.

Le 16 mars et le 13 avril, à 20 h, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Magie

Le meilleur de Maxime Mandrake, à Wavre

Avec la volonté de réunir un "best of" de ses tours préférés, le magicien Maxime Mandrake présentera "Inside The Magic".

Le vendredi 17 mars, à 20 h 30, à

l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Théâtre

"84 minutes d’amour avant l’apocalypse" à Louvain-la-Neuve

Entre réalité et fiction, "84 minutes d’amour avant l’apocalypse" joue avec les codes de la narration et explore les possibles de la réalité théâtrale. Jusqu’au 18 mars, au Studio 12 (accès via les escaliers place Agora) à Louvain-la-Neuve.

Réservation préférable: levilar.be

"Quelle Famille" par les Zygomatiques itinérants, à Baulers

Les Zygomatiques itinérants, troupe de théâtre amateur, présente sa dernière pièce, "Quelle famille", ce samedi 11 mars, à 19 h. Salle paroissiale de Baulers, rue de l’Église, 3.

Réservation obligatoire: www.geowallons.be

"Zaï Zaï" à Braine-l’Alleud

Zaï Zaï ©ÉdA

En adaptant au théâtre la fameuse bande dessinée de Fabcaro (Grand prix de la critique et Prix des libraires de bandes dessinées), le Collectif Mensuel crée ici un spectacle jonglant avec théâtre, roman-photo, musique live, bande dessinée, bruitage… Ce samedi 11 mars, à 20 h 15, au Centre culturel de Braine-l’Alleud, rue Jules Hans, 4.

Réservation préférable: braineculture.be/

Musiques

Tuur Florizoone à Sart-Risbart

Le dimanche 19 mars, à 16 h, Tuur Florizoone sera en concert à L’église de Sart-Risbart. À l’accordéon solo, cet artiste ne fait qu’un avec son instrument et le plaisir du moment présent parsème sa musique…

Rue de l’Étang, 3, à Sart-Risbart.

Réservation obligatoire: 0476 97 21 42, jules@travers.betravers.be

Jazzy Strings à Virginal

Mélange surprenant de jazz manouche et de jazz classique, Jazzy Strings est né d’une passion pour le jazz manouche et pour les deux géants que sont Django Reinhardt et Stéphane Grapelli. Ce groupe créé par Mario Cavaliere parcourt depuis 1992 les plus grands festivals d’Europe. Ce vendredi 10 mars, à 21 h, à l’Étable d’Hôte, rue de Tubize, 4B, à Virginal.

letabledhotes.be

Le "Stabat Mater" de Pergolese à Waterloo

L’orgue de l’église Saint-Joseph fête cette année les 10 ans de sa construction. Trois concerts jalonneront cette année jubilaire. Ce samedi 11 mars, à 20 h, le "Stabat Mater" de Pergolèse ainsi que des œuvres d’orgue interprétées par Denis Vernimmen. Le samedi 10 juin, les concertos de Haendel par Sébastien Willems. Et enfin le 29 septembre, Bernard Foccroulle.

Église Saint-Joseph, place Albert Ier, à Waterloo

orgue.sjoseph.be

Ittre: Olivier Ker Ourio et Manuel Rocheman présentent "Affinities"

Duo parisien. Olivier Ker Ourio, aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs harmonicistes de jazz de la planète, a joué aux côtés de Sylvain Luc, Michel Legrand, Michel Petrucciani, Didier Lockwood… "Affinities" fait directement référence à l’album "Affinity" enregistré par Bill Evans avec Toots Thielemans. Car Manuel Rocheman et Olivier Ker Ourio se revendiquent de ces deux-là, tout comme eux funambules et complices.

Ce dimanche 12 mars, à 17 h, chez Heptone, rue Haute, 7, à Ittre.

Réservation préférable: heptone.com

Lucie Valentine et Besac Arthur à Genappe

Besac Arthur découvre la musique et la chanson à l’âge de 18 ans. Avec des centaines de concerts à son actif et une dizaine de clips sur la toile, Lucie Valentine s’affirme avec "La Vie est belle". Ce samedi 11 mars, à 20 h, à la Maison Galilée, plaine communale, 2, à Genappe.

Réservation préférable: facebook.com/laicitegenappe

"Variations inattendues" à Lasne

Récital de piano par Stéphanie Salmin. Ce dimanche 12 mars, à 17 h, au Rideau Rouge, route de Renipont, 70, à Lasne.

Réservation préférable: lerideaurouge.be

Jeune public

"Delphi" à Wavre

Le spectacle "Delphi" trouve ses origines dans une bande dessinée qui raconte l’histoire d’une petite fille qui cherche à retrouver ses parents. Ce conte musical est illustré en live le long d’un grand rouleau de papier par la dessinatrice Tamar Levi. Le souffle de la flûte suit le voyage émotionnel de l’héroine et plonge le spectateur dans les différents mondes folkloriques traversés par Delphi.

Le dimanche 26 mars, à 15 h, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

"Pic-Nic" à Maransart

Pic-Nic.

Ce spectacle musical inspiré des chefs-d’œuvre tels que "Mary Poppins" et "Singing in the rain" sera chanté en français et en anglais.

Un goûter sera offert à chaque enfant après le spectacle.

Ce samedi 11, mars à 15 h, au centre sportif et culturel de Lasne, rue Collinet, 11, à Maransart.

Réservation souhaitée: lasne@liguedesfamilles.be

"Zippi" à Beauvechain

Le Théâtre Froefroe et le Théâtre des 4 Mains, c’est l’histoire d’une collaboration depuis 2003, sur plusieurs créations collectives. "Zippi", c’est une créativité fantasque, des marionnettes délirantes et une mise en scène audacieuse.

Ce samedi 11 mars, à 15 h, au Théâtre des 4 Mains, rue Longue, 152, à La Bruyère (Beauvechain).

Réservation préférable: shop.utick.be

Conférences

"Transition vers une société durable" à Nivelles

L’antenne interuniversitaire UCLouvain-ULB des aînés organise une conférence sur le thème "Transition vers une société durable" le lundi 20 mars, à 14 h 30, au Waux-Hall, place Albert Ier, à Nivelles. Orateur: Éric Lambin, professeur UCLouvain et Stanford University, lauréat des prix Francqui 2009 et Blue Planet 2019.

0476 29 00 17,

aida-secretariat@mail.be

Spectacles

Brabant wallon Ouest: MIKMAK Festival, la marionnette dans tous ses états

Le MIKMAK Festival propose, du 10 au 28 mars, une série de spectacles à Tubize, Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, Braine-l’Alleud, Nivelles et Genappe. Au programme: des spectacles drôles, inspirants, bouleversants parmi lesquels "Le Caméléon" de Guillaume Alexandre (Compagnie Bakélite) et un parcours spectacle interactif intitulé "Puppet Space Odyssey", fruit du travail de onze associations et écoles de la région qui ont participé aux ateliers de création et de manipulation de marionnettes, avec la complicité du Collectif Boîte à Clous. Le MIKMAK Festival est porté par les Centres culturels des communes où il se tiendra et est coordonné par le Centre culturel du Brabant wallon.

ccbw.be

"Orgasme(s)" à Rixensart, puis à Tubize, Nivelles, Ottignies-LLN…

Orgasme(s).

"Orgasme(s)" est une création du Canine Collectif autour de la question du plaisir. C’est une "collaboration itinérante" entre le Vilar et 13 lieux de culture et centres culturels du Brabant wallon. L’occasion pour vous de découvrir une création du Vilar à deux pas de chez vous.

Le vendredi 10 mars au Centre culturel de Rixensart, le samedi 11 mars au Centre culturel de Tubize, le mardi 14 mars au Centre culturel de Nivelles, le jeudi 16 mars au Centre culturel d’Ottignies-LLN, le vendredi 17 mars au Centre culturel du Brabant wallon (Court-Saint-Étienne), le samedi 18 mars au Monty (Genappe), le jeudi 23 mars au Centre culturel de Rebecq, le vendredi 24 mars au Théâtre des 4 Mains (Beauvechain), le samedi 25 mars au Centre culturel de Perwez, le vendredi 31 mars au Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche et le samedi 1er avril au Centre culturel de Braine-l’Alleud (option).

levilar.be/Orgasme-s

"Cabaret du Moine" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Jacques Stotzem. ©ÉdA

Du 16 mars au 22 avril, l’abbaye de Villers organise la 2e édition du "Cabaret du Moine". À l’affiche de cette saison 2023 (première partie), une dizaine de spectacles/concerts d’artistes belges dans la salle romane. Ça commence ce jeudi 16 mars avec le guitariste belge Jacques Stotzem, et c’est déjà sold-out. Le vendredi 17 mars (20 h): Olive, auteure, compositrice et interprète belge en pop française, et Coline Blf, auteure, interprète et vidéaste de 23 ans originaire de Namur. Le samedi 18 mars, Clover Stompers animera la soirée irlandais (sold-out aussi). La suite: Romain Helvétius le jeudi 13 avril ; O’Tchalaï (soirée tsigane) le vendredi 14 avril ; une soirée Stand up comedy le vendredi 21 avril ; OK Panda (soirée électro pop rock) le samedi 22 avril. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Rue de l’Abbaye, 55, Villers-la-Ville (071 88 09 80, villers.be, info@villers.be villers.be).

Soirée de l’Illusion, à Waterloo

Ce samedi 11 mars, dès 18 h 30, le Fifty-One Club de Braine-l’Alleud organise une "Soirée de l’Illusion" avec quatre magiciens renommés en Belgique: Bob Alan, Alipio, Bernard Monte-Cristo et son singe Chico, et Benjamin Ghislain.

Les bénéfices de cette soirée organisée avec le soutien de la Commune de Waterloo sont destinés à la maison d’accueil pour enfants "Les Petits Sapins de Waterloo". Maison communale de Waterloo (salle Jules Bastin), rue François Libert, 28.

Réservation préférable: 0470 32 19 07.

"Certains l’aiment Show" à Limal

Cette soirée cabaret est organisée ce samedi le 11 mars, à 19 h, à la salle de l’Amitié à Limal. La Compagnie des Deux Lunes propose une série de sketches très connus d’humoristes célèbres et d’autres moins connus mais tout aussi drôles.

Rue Charles Jaumotte, 54, à Limal.

Réservation obligatoire: kiwaniswavre.be

"Le Moulin Rouge Jack Show" à Waterloo

Le nouveau café-théâtre La Cantatrice Chauve accueille un spectacle inédit, "Le Moulin Rouge Jack Show", ce samedi 11 mars, à 20 h 30.

La Cantatrice Chauve, rue Théophile Delbar, 1, à Waterloo.

Réservation obligatoire: lacantatricechauve.com

"Cabaret de l’amour dans tous ses états" à Louvain-la-Neuve

Découvrez ou redécouvrez ce doux répertoire et appréciez au passage les talents de jeunes chanteurs et chanteuses de chez nous. Ce samedi 11 mars, à 20 h 30, à la Ferme du Biéreau, avenue du Jardin Botanique, à Louvain-la-Neuve.

Réservation obligatoire: poleculturel.be

Balades

Rando sur le site de 1815

Ce dimanche 12 mars, à 10 h, Proxirando propose une balade au départ du Lion de Waterloo. Les participants passeront près du couvent de Fichermont, traverseront les villages de Plancenoit et Anogrune, passeront par quelques fermes pittoresques du Brabant wallon (la Papelotte, la Belle Alliance, le Chantelet) pour terminer par le dernier quartier-général de Napoléon Cette balade de 17 km ne présente pas de difficulté particulière.

Lieu de rendez-vous: Lion de Waterloo, route du Lion à Braine-l’Alleud.

Réservation obligatoire: www.proxirando.be

Divers

Vide dressing au PAMexpo de Court-Saint-Étienne

Ce dimanche 12 mars, à partir de 10 h, plus de 160 vendeurs proposeront de bonnes affaires pour toute la famille. (femmes, hommes et enfants). En outre, une vingtaine d’indépendants proposeront des soins, des créations ou encore des articles de mode.

PAMexpo, boucle Joseph Dewez, 2, à Court-Saint-Étienne

facebook.com/events/s/vide-dressing-10-lke/1037303453608181/

Marche UTUC contre la précarité, à Céroux-Mousty

UTUC (Un Toit, Un Cœur ASBL) accueille, à Louvain-la-Neuve, pendant la journée, des personnes adultes en situation précaire. Ce dimanche 12 mars, à partir de 10 h, l’association organise une marche de 5, 10 ou 15 km. Possibilité de parrainage.

Lieu de rendez-vous: salle Jules Ginion, place communale, 5, à Céroux-Mousty.

010 88 13 80, utuc.be

Visite guidée du centre de Wavre

Ce samedi 11 mars, à 10 h, VisitWavre vous propose une visite du centre-ville de Wavre. Rendez-vous chez VisitWavre, rue de Nivelles, 1, à Wavre. Il est préférable de réserver en envoyant un e-mail à ou en téléphonant au 010 23 03 52.

visitwavre.be

Vide dressing à Waterloo

L’association des parents de l’école maternelle et primaire des Sacrés-Cœurs Le Clos à Waterloo organise son vide dressing ce dimanche 12 mars à partir de 10 h. L’argent récolté sert à financer des projets scolaires.

Grand parking devant l’école.

Sacrés-Cœurs Le Clos, avenue Beau Séjour, 16A, à Waterloo.

Bourse aux vêtements 0-14 ans à Court-Saint-Étienne

Vêtements 0-14 ans, jouets, matériel de puériculture. Ce samedi 11 mars, à partir de 10 h, à l’école de Sart-Messire-Guillaume, rue de l’Arbre de la justice, 4, à Court-Saint-Étienne.

"WWF Rangerclub River Cleaning" à Wavre

Il y a une quantité gigantesque de déchets dans nos rivières. En les nettoyant, nous offrons un meilleur habitat aux animaux qui vivent dans et autour de la rivière. Depuis 2016, l’ASBL Aer Aqua Terra organise tout au long de l’année des moments de nettoyage de la rivière et de son lit dans la vallée de la Dyle. Rendez-vous ce dimanche, à 9 h 30, sur le parking du magasin Colruyt, rue des Croix du feu, 20, à Wavre.

Réservation obligatoire: rangerclub.be/fr/activites/river-cleaning/

"Trail du Chalet de la Forêt" à Villers-la-Ville

Le trail se déroule en nocturne ce vendredi soir ©ÉdA

Deuxième édition du "Trail du Chalet de la Forêt" ce vendredi 10 mars. Les départs seront donnés depuis le chalet, à l’entrée des ruines de Villers-la-Ville. Deux distances. Départs à 19 h 30 et 20 h. L’établissement sera dès lors entièrement réservé pour l’événement. Outre l’aspect sportif, l’accent sera mis sur la convivialité et sur la fête avec notamment un groupe de musique qui jouera en live à l’arrivée des trailers.

www.chalet-de-la-foret-trail-tram.be