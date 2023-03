700 personnes ont marché pour soutenir Madame Divine

Environ 700 personnes se sont réunies à Chastre, au Mémorial Kongolo, pour une marche de soutien en faveur de Divine N’Sunda. "Madame Divine", comme on l’appelle à la Petite École de Gentinnes (Chastre) où elle est accueillante, a été emmenée le 31 janvier dernier au centre fermé de Holsbeek et est toujours, 33 jours plus tard, menacée d’être expulsée du pays.

33 jours à "voler entre les géants" de l’Himalaya

Le documentaire " Flying between giants " livre de superbes images des sommets himalayens survolés en parapente par Tom de Dorlodot et Horacio Llorens.

Pour Tom de Dorlodot, c’était l’une de ses plus ambitieuses expéditions. À 37 ans, le parapentiste chaumontois a pourtant un passé chargé en termes d’aventures. L’été dernier, en compagnie d’Horacio Llorens, il s’est attaqué au K2, le deuxième plus haut sommet du monde après l’Everest.

L’UCLouvain féminise le nom de 11 bâtiments

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, l’UCLouvain a féminisé le nom de 11 de ses bâtiments. D’autres suivront.

LLN: le 8 mars n’est pas une fête mais une journée de lutte

Répondant à l’appel du Collectif 8 Mars, ils étaient des centaines ce mercredi à chanter leurs revendications à Louvain-la-Neuve, à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femme s.

Ce 8 mars, des centaines de femmes et d’hommes ont sillonné les rues de la cité universitaire afin de faire entendre leurs revendications.

Le corps sans vie de Valentin Footman retrouvé à Gand

Le corps sans vie du jeune Incourtois Valentin Footman a été retrouvé ce jeudi 9 mars 2023, peu après midi.

Le jeune homme de 23 ans, originaire d’Incourt dans le Brabant wallon, était recherché depuis lundi à Gand.

Valentin Footman y avait été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi à la discothèque Kompass Klub, située sur le Nieuwevaart.

Tubize: l’outlet mall ouvrira en septembre 2024

La première phase de réhabilitation du site des anciennes Forges de Clabecq avance bien. L’outlet mall proposera 80 enseignes, fournissant 370 emplois.

Plusieurs grues sont en action, les murs montent, les engins de chantier passent dans tous les sens: ça bouge sur le site des anciennes Forges de Clabecq. Jeudi, la société Tubize Outlet Mall (TOM) a ouvert le chantier à la presse, pour faire le point sur l’avancement de son projet

Ittre: Virginie Hocq a rencontré les écoliers des Longs Prés avec le Journal des Enfants

Invitée du "JDE", la comédienne et humoriste Virginie Hocq a répondu aux questions des élèves de l’école communale d’Ittre.

Une fois par mois, Le Journal des Enfants (JDE) et ses journalistes invitent une personnalité à venir parler de son métier aux élèves d’une classe de 5e ou 6e primaire. Après la ministre Caroline Désir, John-John Dohmen ou encore Dirk Frimout, c’est Virginie Hocq qui était cette fois l’invitée en classe du JDE.