"L’idée est d’organiser des concerts qui sortent des sentiers battus, avec des sonorités et des mélodies des musiques du monde. Nous avons une chouette programmation qui nous permet un joli tour du monde avec des artistes proposant du folk, de l’afro-pop et des grooves arabo-méditerranéens, annonce Stéphanie Gillard, du Rideau rouge. Et, cerise sur le gâteau, nous avons à l’affiche des musiciens et musiciennes du Brabant wallon. C’est le cas notamment de Fabrice Mukuna qui habite Waterloo et d’une partie du groupe Ostara qui vient de Louvain-la-Neuve."

Six concerts sont ainsi programmés du mardi 21 au jeudi 30 mars. L’entrée sera gratuite pour les jeunes de moins de 25 ans.

Coup d’œil sur le programme

- Mardi 21 mars: Auster Loo Collective. Ce projet est né du duo Auster Loo, composé de Simon Leleux (doholla, derbouka) et de Lydie Thonnard (flûte), réunis depuis 2013 autour d’une passion commune pour le rythme et l’improvisation, Les musiciens mettent leur instrument et leur parcours au service d’un nouveau langage musical, poussant chacun à une recherche d’horizons inexplorés avec son instrument. Le résultat est un son original où s’entremêlent koto japonais et kora ouest-africaine, piano et contrebasse, flûte et setâr iranien, percussions et voix.

- Mercredi 22 mars: Aleph Quintet. Cette formation a été récompensée aux Journées musicales de Carthage (Tunisie) et a reçu en France le prix de la presse musicale. Aleph Quintet fait partie des révélations de la scène bruxelloise. La musique nord-africaine se mêle à l’improvisation jazz, aux rythmes gnawas et à la culture soufie.

- Jeudi 23 mars: Mólo Sâyat. Depuis 2011, ce groupe puise dans les racines entremêlées de l’Orient et de l’Occident. Voix, cordes, vents et percussions s’agitent, sonnent et résonnent pour faire danser, rire et pleurer.

Suivront Ostara (28 mars), Fabrice Mukuna Sextet (29 mars) et Makara (30 mars).

Le Rideau rouge, route de Renipont, 70, à Lasne (www.lerideaurouge.be).