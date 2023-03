Elle a fait part aux policiers de soupçons précis, à propos d’un Wavrien qui s’était rendu chez elle la veille et était parti précipitamment. La plaignante a en effet expliqué aux policiers qu’Emmanuel B., une connaissance de son compagnon, était passé chez eux la veille pour prendre un café. Il avait demandé où se trouvaient les toilettes et s’y était rendu en passant par la pièce où était alors le sac à main de la dame. Puis juste après, il était parti très rapidement.

Les policiers ont dégoté des images de vidéosurveillance d’une boulangerie d’Ixelles, sur lesquelles un homme utilisait la carte bancaire volée. La victime a reconnu formellement le suspect. Les enquêteurs, vu la faible qualité des images, ont été un peu moins affirmatifs mais ils ont constaté que la physionomie correspondait parfaitement.

Trois semaines plus tard, c’est le patron d’un restaurant wavrien qui est venu déposer plainte, et lui aussi soupçonnait Emmanuel B. Le 4 décembre, le suspect avait travaillé une journée dans cet établissement en tant qu’intérimaire et le soir, on lui a signalé qu’il ne convenait guère. Il faut dire qu’il avait déjà eu des mots avec le patron… Et comme par hasard, une carte bancaire avait également été volée ce jour-là dans le vestiaire du personnel. Celle-ci a été utilisée à peu près aux mêmes endroits que celle dérobée le 16 novembre: elle a servi à payer des trajets de train et de bus, et à faire de petits achats payés sans contact à Wavre et à Ixelles…

Emmanuel B. s’est dès lors retrouvé il y a quinze jours sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel du Brabant wallon. Au moment des faits, il avait été libéré par le tribunal d’application des peines alors qu’il purgeait des peines qui, en théorie, pouvaient le laisser derrière les barreaux jusqu’en 2019. Mais suite aux nouveaux dossiers, il est à nouveau en prison…

Il a indiqué à la présidente qu’effectivement, il s’était rendu chez la première victime à Wavre mais qu’il n’avait rien fait. À le suivre, il s’agirait d’une plainte par vengeance, parce qu’il a refusé d’encore procurer des stupéfiants au compagnon de cette dame. Quant au patron de restaurant, cet homme lui fait des ennuis parce qu’ils se sont disputés lorsqu’il a travaillé pour lui…

Le jugement qui vient d’être rendu estime que tout cela n’est pas très crédible, et en retient surtout le manque de remise en question dont fait preuve ce prévenu malgré ses lourds antécédents, dont une condamnation à dix ans de prison infligée en 2013 à Bruxelles pour des faits d’extorsion.

Il écope dès lors, pour les vols des deux cartes bancaires et leur utilisation par la suite, de quinze mois d’emprisonnement ferme.