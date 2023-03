Brabant wallon : Adrien Devyver, parrain du Grand Nettoyage de printemps, veut inciter les gens à mettre la main à la pâte

Cette action de quatre jours doit permettre d’améliorer la propreté dans la nature et l’espace public en général. Les bénévoles ramasseront les déchets sauvages qui traînent çà et là et nettoieront à fond les dépôts clandestins. Concrètement, tout le monde peut s’inscrire jusqu’au 16 mars sur le site www.bewapp.be pour participer à ce grand ramassage des déchets.

Pour le parrain de cette édition 2023, originaire du Brabant wallon, participer au Grand Nettoyage de printemps est une évidence: "Depuis plusieurs années on parle de la planète qui va mal. Je suis papa et avec l’arrivée de mes enfants j’ai pris conscience de l’importance de l’état de la planète qu’on va laisser à nos enfants…"

"Je veux pouvoir rassembler les gens..."

Adrien Devyver enfilera donc ses gants et sa vareuse jaune fluo pendant quatre jours. S’il y a quatre ans, il a pris part pour la première fois à cette initiative, accompagné par son équipe wavrienne de mini-foot, cette année, c’est seul, comme parrain qu’il sillonnera le Brabant wallon, pour prêter main-forte aux bénévoles.

En acceptant d’être le visage de cette nouvelle campagne, il espère pouvoir jouer un rôle fédérateur: "Je veux pouvoir rassembler les gens, les sensibiliser, et les amener à mettre la main à la pâte", dit-il.

Si dans son quotidien, il remarque que les forêts namuroises sont plutôt bien préservées, le long des autoroutes c’est une autre histoire: "C’est choquant ! Les automobilistes jettent leurs papiers et canettes par la fenêtre".

Si l’opération mobilise chaque année de plus en plus de participants, le constat reste le même: "Trop de déchets jonchent encore nos espaces de vie et les abords routiers en Wallonie", affirme Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement, dans un communiqué de presse de Be WaPP.

Adrien Devyver, lui, sait que ce genre d’action reste nécessaire à l’heure actuelle, mais il espère toutefois que d’ici quelques années les opérations Be WaPP n’auront plus de sens, parce qu’on ne trouvera plus de déchets jetés par terre.