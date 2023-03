Voici les nouveaux coprésidents d’Ecolo à Waterloo

Les deux coprésidents ne sont pas des inconnus de la politique waterlootoise, et de la politique tout court. Cindy Dequesne est ingénieure industrielle chimiste de formation et est conseillère dans le Cabinet du Ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Adrien Volant, lui, est diplômé en communication et en politiques européennes. Il est le chef adjoint du cabinet de la Ministre du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi.

Outre les engagements fédéraux, les deux nouveaux élus ne manquent pas d’implications dans leur commune, nouvelle pour l’Ixellois, arrivé récemment à Waterloo. Ils veulent miser sur le savoir-faire local avec les compétences des juristes, spécialistes en urbanistiques, etc. qui composent leur groupe toujours dans l’optique “de faire de Waterloo une commune durable où il fait bon vivre”.

Ecolo Waterloo se veut être une opposition constructive et souhaite peser davantage de l’échiquier politique local dans les années à venir. De nombreuses actions sont prévues, comme une conférence sur les questions économiques… mais aussi sur le terrain. Et pas besoin d’attendre les élections pour rencontrer les riverains et commerçants, informent les coprésidents. Ils déclarent aussi penser à la gestion de Waterloo sur le long terme, loin de la gestion au jour le jour qu’ils reprochent à la majorité.