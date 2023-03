Lasne instaure des primes à l’utilisation des langes et des protections hygiéniques lavables

À Lasne, cette mesure écologique de la Région implique que depuis le début de l’année civile, les collectes de déchets se font désormais toutes les deux semaines pour les sacs blancs et toutes les semaines pour les sacs verts. "On s’y est mis immédiatement afin de respecter les injonctions régionales. Un bilan sera fait dans six mois", précise la bourgmestre.

Cette réduction des passages des camions de collecte a quand même rapidement posé un problème pour les langes et les protections hygiéniques, dont les serviettes menstruelles. "Des riverains se sont plaints", explique Laurence Rotthier. C’est la raison pour laquelle ont été votées des primes par le conseil communal de Lasne, ce 28 février.

50% de la facture d’achat

Concrètement, les deux premières primes ont pour ambition d’inciter les Lasnois et Lasnoises à utiliser des langes lavables et réutilisables dans cette logique de réduction des déchets. Elles ciblent les parents d’enfants de moins de 3 ans et les personnes adultes souffrant d’incontinence (sur preuve d’un certificat médical).

La troisième prime relève d’une logique similaire et concerne les protections hygiéniques (protège-slips, culottes menstruelles, cups, etc.).

Le montant de la prime est limité à 50% de la facture d’achat des langes (avec un maximum de 125 €) et des protections menstruelles (avec un maximum de 75 €) à condition d’être lavables et réutilisables.

Les demandes de primes (via un formulaire sur le site internet de la Commune ou directement auprès de l’administration communale) ne pourront pas se faire plus de trois mois après l’achat, la facture devant être postérieure au 1er janvier 2023.

En outre, le conseil communal offre deux badges (d’une valeur de 20 €) d’accès à des conteneurs enterrés (placés par l’intercommunale inBW) aux adultes incontinents, aux parents de bébé de moins de 3 ans et aux ménages dont au moins une personne peut justifier d’un besoin sur base d’un certificat médical. Cette dernière mesure est combinable avec les primes.

Précisons que chacune de ces deux primes ne peut être accordée au même bénéficiaire qu’une seule fois et que l’enveloppe globale consacrée à ces deux primes s’élève à 7 000 €.