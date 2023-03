Jodoigne : Mélin pourrait prendre exemple sur Piétrain pour améliorer la mobilité

Philippe Dalcq, conseiller communal J’m (opposition), a retenu une piste évoquée lors de la réunion citoyenne proposée par son groupe vendredi dernier à Mélin: "L’exemple de la rue Longue, à Piétrain, qui a fait souvent débat dans la commune, est à suivre. Les emplacements de stationnement sont marqués au sol et sont réguliers, en alternance, tant et si bien que les véhicules qui circulent sont obligés de ralentir, voire de s’arrêter, quand ils croisent d’autres usagers. Un tel aménagement permet de réduire la vitesse et ne demande pas de grand investissement. Nous pensons, comme plusieurs habitants de Mélin, qu’un dispositif similaire pourrait être proposé ici. Les associations locales sont en tout cas demandeuses. La Commune promet d’y réfléchir et d’intervenir, mais le temps passe et rien ne semble avancer…"

Autre souci soulevé, les poids lourds qui traversent le village: "C’est un réel problème aux yeux de nombreux habitants. Il serait utile de se pencher sur la question et de prendre des mesures".

Par ailleurs, le dépose-minute de l’école doit être, selon plusieurs Mélinois, déplacé. "En amont ou en aval, mais là où il est actuellement, juste devant l’école, il bloque complètement la voirie, surtout aux heures de pointe. Ce problème aussi existe depuis un certain temps, il faut à présent du concret. Idem pour la place de Mélin: il y a beaucoup de réflexion sur le sujet, mais de la concertation est nécessaire."