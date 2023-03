Tirlemont : le Suikerrock dévoile ses premiers noms, dont Bazart

Bazart ouvrira le bal le vendredi avec dans ses valises des succès comme Goud, Nacht, Maanlicht ou encore Geef mij alles sorti en février. Le trio composé de Mathieu Terryn, Simon Nuytten et Oliver Symons avait enflammé l’an dernier la scène de Rock Werchter, notamment avec une reprise de Van God Los avec Stijn Meuris. Le groupe fondé en 2012 peut également se targuer d’avoir rempli le Sportpaleis d’Anvers, et d’avoir raflé huit MIA’s (les prix de la musique en Flandre) entre 2016 et 2018.

Depuis sa Rotterdam natale, Goldband mettra le cap sur Tirlemont cet été, après avoir lui aussi visité Rock Werchter l’an dernier ainsi que le Pukkelpop à Hasselt.

Brute de décoffrage, impliquée, explicite, la Néerlandaise Merol complète le tableau du vendredi. Nouvelle venue, elle a sorti son premier album, Troostprijs, l’année passée et pris d’assaut la scène du Pukkelpop dans la foulée. La trentenaire s’était notamment rendue populaire au Nord du pays grâce à sa participation au jeu télévisé De Slimste en de Allerslimste Mens ter wereld.

Enfin, l’Amstellodamoise Sophie Straat, moins connue, diffusera sa pop aux accents vintage, toujours le vendredi. Dans un clip haut en couleurs, elle avait notamment appelé à voter pour une femme aux élections parlementaires de 2021 via son titre Tweede Kamer, en duo avec Goldband.

Le Suikerrock, qui souffle cette année sa 35e bougie, fera encore le plein d’artistes pour tenter de retrouver les 100 000 festivaliers de ses anciennes éditions sur la Grand-Place de Tirlemont.