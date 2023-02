Aujourd’hui, ces centres ont essaimé à Bruxelles, dans le Brabant wallon et en Wallonie. Pourquoi ?

D’abord, il y avait un vrai flou sur le statut des psychologues, leurs formations, et les différentes approches thérapeutiques, avec une certaine intolérance entre les différentes écoles. Étant généraliste à Louvain-la-Neuve, je vivais la très grande difficulté de commencer un suivi thérapeutique, d’autant que tout le monde pouvait prétendre être psychothérapeute. Je voulais mettre de la clarté en créant un centre où les praticiens pouvaient échanger entre eux, où le patient est bien accueilli.

Avec quelles valeurs ?

La bienveillance, la rigueur, le non-jugement, sans oublier la co-construction comme clés de voûte. Si CentrEmergences a grandi, c’est grâce à la diversité et l’apport des thérapeutes. Un deuxième centre a été créé assez rapidement, à Etterbeek. Ont suivi Hamme-Mille et Wavre. Depuis cinq ans, afin de coordonner les centres, j’ai créé un système de franchise qui correspondait à mon désir que des centres puissent émerger avec leur personnalité propre. Actuellement, quatre franchises existent à Etterbeek, Wavre, Ath et Tournai.

On constate que les cas de burn-out et de mal-être ont explosé après la crise sanitaire. Pourquoi ?

Le confinement a permis une prise de conscience, pas toujours bien vécue. S’est posée la question du sens de la vie et du temps. Il y a alors un désir de se réapproprier sa vie, là où on l’avait parfois, un peu beaucoup abandonnée. Pour certains, le retour au travail s’est modifié. De plus, il y a en ce moment un climat global où les décisions politiques mettent à mal la justice sociale et la solidarité. La situation de guerre, les intérêts économiques passent avant la considération du bien-être de chacun et amènent le remplissage des cabinets de consultation. Quand la société va mal, le psy est amené à son chevet.

Quand êtes-vous satisfaite d’une consultation ?

Quand patient et psychothérapeute ont réussi à dénouer les nœuds et dérouler le fil. Il y a alors un soulagement chez le patient qui a été rejoint par une personne bienveillante qui ne la juge pas et la comprend.

Les CentrEmergences seront ouverts au public le 4 mars de 11 à 15 h, à Hamme-Mille (voir ci-dessous); le 4/3, de 9 à 13h à Etterbeek ; le week-end des 10-11-12/3 à Wavre ; le 13/3, de 10 à 18 h 30 à Ath, le 25/3 en matinée à Tournai ; le 25/3, de 10 à 16 h, à Louvain-la-Neuve. Les ateliers et conférences sont gratuits, il suffit de s’y inscrire. www.centremergences.be