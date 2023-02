Delphine, de la finance au "walking coaching"

"Le walking coaching, c’est assembler les avantages de la marche, qui structure les idées, favorise l’expression, avec le coaching. Cela permet une posture plus favorable à l’échange en particulier pour les personnes qui ont du mal à soutenir le regard, ont honte ou sont timides, par exemple. Le côte à côte plutôt que le face-à-face. Ça change beaucoup ! Je fais aussi du coaching classique et du massage métamorphique."

Une belle histoire pour Delphine qui se reconvertit donc après une carrière bien loin de cette orientation. Liégeoise, née en 1968, après des humanités scientifiques, elle a continué en sciences commerciales et consulaires.

"C’est la banque qui a fait le début de ma carrière, dans le crédit, où j’analyse le risque des dossiers de 1990 à 2001. Entre-temps, mon cousin, qui s’est lancé comme indépendant, galère au niveau de ses comptes. L’occasion de lancer, avec mon ex-mari, une fiduciaire, que je rejoins comme associée puis gérante. J’en profite aussi pour animer des séminaires financiers.

En 2015, la boîte est vendue et j’y reste jusqu’à fin 2016 mais je ne m’y retrouve plus. Je me perds personnellement car je vais vers de plus en plus de financier et je perds le fil de l’humain. Le Covid arrive. Je travaille non-stop de la maison sur des TVA internationales… Et l’épuisement professionnel arrive: le cerveau se déconnecte. Arrêt maladie de quatre semaines. Il faut prolonger, c’est trop court. J’envoie mon certificat de prolongation, je reçois un SMS qui m’annonce que je suis virée."

C’est le début de la reconversion: "D’abord une psy, mais ça ne me fait pas avancer. Puis une coach et là, je peux me connecter et j’avance. Je trouve un mi-temps administratif dans une ASBL (l’AMO La Chaloupe à Ottignies) qui décide de croire en moi et je démarre une formation d’un an comme coach en développement personnel. Je complète par une année d’aromathérapie. Je me lance en complémentaire en septembre. Ici, je viens de me former au massage métamorphique."

Pourquoi le coaching en développement personnel ? "Parce que j’ai expérimenté l’impact que cela peut avoir sur quelqu’un qui ne va pas bien, parce que je veux mettre l’humain au centre de mes priorités et je veux être utile. Coach, tout le monde peut l’être. J’ai d’ailleurs fait une publication: Coach, ça ne veut rien dire… Ce qui me passionne, ce sont les émotions, aider à les décoder, à les exprimer et à permettre de vivre mieux, à communiquer mieux, grâce à cette connaissance. L’ajout du massage métamorphique va dans ce sens: permettre aux personnes qui ont des blocages de les exprimer."

0496/ 878 233