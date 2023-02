La portion belge de l’EuroVelo 5 nommée Véloroute de l’année 2023

L’EuroVelo 5 Via Romea Francigena est un itinéraire cyclable de quelque 3 200 kilomètres reliant Canterbury, en Angleterre, à Brindisi, dans le Sud de l’Italie en passant par la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, à nouveau la France et la Suisse.

La partie belge du parcours fait 400 kilomètres qui passent en plein centre de Bruxelles et sillonne une quarantaine de kilomètres en Brabant wallon avant de continuer sa route vers le Sud.

C’est toute la portion belge qui a été élue VéloRoute de l’année 2023. Les deux autres itinéraires candidats au titre étaient le Vänerleden, parcours de 640 kilomètres faisant le tour du Vänern, le plus grand lac de Suède et la route des châteaux (660 kilomètres) qui sillonne les îles de Fyn, Langeland et Ærø, au Danemark.

"Le prix Véloroute de l’année 2023 est une très belle opportunité pour la Belgique de mettre en avant ses produits touristiques à vélo et de montrer qu’au carrefour des 3 plus grandes destinations vélotouristiques mondiales, la Belgique est une destination incontournable pour tous les amoureux de la petite reine", se réjouit Pro Vélo, association qui entend faciliter la pratique du vélo dans notre pays.