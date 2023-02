Villers-la-Ville: le retour gagnant du carnaval

Villers-la-Ville a ouvert la saison carnavalesque de belle manière, ce week-end, après deux ans de pandémie qui avaient mis à mal les traditions.

La saison carnavalesque est lancée en Brabant wallon: dimanche, les gilles et les groupes composant la cavalcade villersoise ont défilé dans les rues du village, où il y avait beaucoup de monde pour profiter de l’ambiance festive.

Nivelles: un Nouvel An japonais rempli d’émotion au Shi Zen Dojo

Au Japon, après les festivités du Nouvel An, on marque le kagami biraki, un rite de renouveau, le 11 janvier. La tradition est reprise dans les dojos d’aïkido du monde entier et au Shi Zen Dojo de Nivelles, cette cérémonie des vœux était organisée le vendredi 17 février, en présence des élèves mais aussi de leurs proches et des autorités communales. Un moment fort puisque le club d’aïkido aclot fêtera cette année son 35e anniversaire – une soirée de gala est prévue le 29 avril prochain – et que le 25 mars dernier, Luc Patriarche, qui était à la tête du club depuis sa fondation, a décidé de passer le flambeau à Cédric Dony.

Décès de Jacques Liesenborghs et Georgette Wautelet

J acques Liesenborghs est décédé ce samedi 18 février à l’âge de 81 ans en Gaume. Figure marquante d’Écolo, il avait longtemps habité Wavre et avait enseigné en Brabant wallon.

Échevine à Braine-l’Alleud pendant 12 ans, députée provinciale pendant 12 autres années, Georgette Wautelet est décédée ce jeudi 23 février.

Wavre: Emmanuel Proot, nouveau grand maître du Stofé

Une solide page de l’histoire de la Royale Confrérie du stofé de Wavre s’est tournée mardi soir lors de son assemblée générale. Après 16 années et 8 renouvellements de mandat, l’Ottintois Daniel Haulotte a cédé son mandat et son hermine de grand maître à Emmanuel Proot, jusque-là chevalier du stofé.

Jodoigne: les nuits resteront noires à Jodoigne, sauf peut-être le week-end

J odoigne prolongera l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 h du matin au-delà du 31 mars mais se tâte pour le week-end.

Louvain-la-Neuve: les 79 kots-à-projet rassemblés sur la Grand-Place pour leur foire annuelle

La foire annuelle des kots-à-projet de l’UCLouvain se tenait ce jeudi 23 février sur la Grand-Place, où de nombreuses animations étaient proposées. Les kots-à-projet (kaps) rassemblent entre sept et douze étudiants autour d’un même projet. Ils vivent ensemble dans un même logement et développent des activités en lien avec leur projet.