Jodoigne : quand Monsieur Jourdain devient Jack Jordin, avec l’aide du Jeune Théâtre d’Appoint

"J’ai accepté avec plaisir de relever le défi de mettre ces jeunes amateurs doués en scène, parce que j’aime l’esprit des compagnies, cet enthousiasme partagé par une équipe sur un même projet. Certains jouent ensemble depuis cinq ans, ils sont très soudés", explique Virginie Pierre.

Après des mois de préparation en mode mineur, à Orp-Jauche, l’équipe a débarqué à Jodoigne en début de semaine. Une vraie débauche de matériel les accompagne. Costumes, décors, lumières, régie, maquillages, tout y est, comme pour des pros. Le scénographe Michel Suppes a d’ailleurs également apporté sa touche à l’affaire, tandis que le chorégraphe Jérôme Louis est intervenu sur les trois moments clés du ballet.

Car cette adaptation parodique de la pièce Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, respecte à la lettre l’original de la comédie-ballet. Sa réécriture par Rudy Goddin en 2001, reprise et encore modernisée ici, fait de To Be Bourge or Not To Be Bourge une farce bien contemporaine où l’on se permet même de parler en argot.

"Les personnages de Molière aussi sont revus et corrigés pour être actuels, ajoute Virginie Pierre. À commencer par Monsieur Jourdain qui a été rebaptisé Jack Jordin. Son maître d’armes est devenu Victor Nettoyeur ; le maître de diction devient une caricature d’escroc ésotérique ; le maître à danser est un danseur de hip-hop, et il y a aussi un DJ. Sur le fond, la trame reste celle de Molière mais cette version est destinée à parler aux adolescents."

Parfaitement à l’aise dans le rôle de Jack Jordin, le jeune Victor Fouret, 14 ans, d’Orp-Jauche, fait du théâtre depuis ses 6 ans. "J’espère bien en faire mon métier, dit-il. C’est la première fois que j’ai le gros rôle de la pièce. Je suis assez confiant, parce qu’on a déjà fait une représentation pour tester un public et on a eu des rires. On a vu que ça marchait."

L’esprit de compétition en plus

Evi Vandoorne, 18 ans, donnera la réplique à Victor en tant qu’épouse de ce dernier. "La pièce est un mélange de l’esprit de Molière et aujourd’hui. C’est plein de décalages. Dès la première lecture, j’ai trouvé ça très drôle. Et maintenant qu’on a notre décor, je me sens tout à fait prise par mon personnage."

"Ils sont à fond, d’autant qu’il y a une compétition avec d’autres troupes de théâtre amateur organisée par la FNCD (Fédération nationale des compagnies dramatiques), et que le jury sera présent", conclut Virginie Pierre.

Avec Marie De Cocq, Victor Fouret, Elsa Guissart, Jean Guissart, Zélie Jacquemin, Beatriz Lomelino, Antoine Matton, Romane Mercier, Lou Raway, Liam Van Den Eynde, Martin Van Den Eynde et Evi Vandoorne. Représentations les vendredis 3, 10 et 17 mars à 20 h, les samedis 4, 11 et 18 mars à 20 h, et le dimanche 12 mars à 15 h, à la salle Côté Cours, chaussée de Hannut, 61, à Jodoigne. Réservations: 019 51 10 38, www.letheatredappoint.be