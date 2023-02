Brabant wallon : la campagne contre les excès de vitesse jouera les prolongations au mois de mars

Concrètement le dispositif mis en place durant le mois de février sera complété, à partir du mois de mars, par le réglage "en tolérance zéro" d’un radar tronçon sur la N25, à l’instar de ce qui a été fait pour le radar tronçon sur l’autoroute A7/E19 entre Nivelles et Braine-le-Château depuis le mois de juillet 2022.

Comme les sites des radars correspondent à des endroits sensibles pour les accidents de la circulation,

cette campagne et ses prolongements auront pour objectif de renforcer de manière continue la sécurité routière en Brabant wallon.

Concrètement, un dépassement de 1 à 30 km/h au-delà de la limite de vitesse pourra donner lieu à une demande de paiement d’une amende appelée "perception immédiate". Le montant réclamé sera de 80 € à 400 €, selon la gravité du dépassement.

Le système de traitement automatique "Crossborder" du SPF Justice facilitera le suivi des paiements des perceptions immédiates.

Les dépassements de plus de 30 km/h donneront lieu, comme d’habitude, à une convocation directe devant le tribunal de police (dans certains cas très limités, les perceptions immédiates peuvent être proposées pour des dépassements jusqu’à 40 km/h, – voir article 7 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation d’infractions en matière de circulation routière).

Les résultats de la première phase du renforcement des mesures de sécurité routière (les résultats de l’opération "Pied léger" réalisée du 1er au 28 février) seront analysés et communiqués durant la seconde quinzaine du mois de mars.

"Lorsque les habitants du Brabant wallon sont interrogés sur les causes de l’insécurité, la vitesse non adaptée est citée en tête des préoccupations, indique Marc Rézette, procureur du roi. Ce sentiment correspond à une réalité puisqu’en 2022 on comptait encore 14 personnes tuées sur les routes du Brabant wallon et 970 blessés. Si la vitesse n’est pas à l’origine de tous les accidents, elle a une incidence sur les conséquences dommageables."