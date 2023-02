Opération "Pied léger"  à Nivelles et Genappe : surtout les radars fixes

Pour résumer, il s’agit de mettre en œuvre des contrôles de vitesse plus stricts, en supprimant la marge de tolérance habituellement en vigueur. Le conseiller aclot voulait dès lors savoir si cette campagne avait été précédée d’une période de prévention, et comment elle était organisée au niveau de la zone de police Nivelles-Genappe.

Le chef de zone a précisé que l’opération avait été mise en place au niveau du Brabant wallon entier, à l’initiative du procureur du roi et du gouverneur de la province. Mais avec également la participation des zones de police où on constate que la répression est malheureusement le seul langage que comprennent certains automobilistes…

La communication sur les dangers de la vitesse au volant, sur les résultats des contrôles et sur les montants des amendes encourues, elle a lieu en continu et la campagne "Pied léger" n’a donc pas été accompagnée d’une période de prévention. Mais les initiateurs ont informé les citoyens, via la presse notamment, de l’opération.

Chaque zone s’est organisée en fonction de ses moyens et de ses objectifs. En ce qui concerne la zone de police Nivelles-Genappe, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’agents spécialement dédiés à cette opération qui concernera surtout les radars fixes. Ceux-ci sont donc pour l’instant réglés, dans les deux communes, sans marge de tolérance.

La tolérance "technique" des appareils, qui donne la fameuse "vitesse corrigée" indiquée dans les PV, reste par contre d’application. Mais dès le premier km/h au-dessus des limites autorisées en vitesse corrigée, il y a verbalisation.

Les infractions relevées dans ce cadre ne sont pas traitées au niveau de la zone: le système les transmet directement à la police fédérale, ce qui permet de ne pas augmenter la charge de travail au niveau local. L’opération sert aussi à tester cette transmission d’informations et le "flux administratif" correspondant.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui se disent qu’il reste encore quinze jours à tenir en faisant particulièrement attention aux limitations de vitesse: l’idée est clairement de pérenniser ce mode de fonctionnement à l’avenir…