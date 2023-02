Bruxelles-Ville : 19 % de trafic en moins dans le Pentagone

Multiples nouveaux sens interdits, blocs de bétons, caméras pour activer des bornes ou verbaliser… Une batterie de mesures dans le but de réduire le "trafic de transit" à l’intérieur de la Petite Ceinture et de renvoyer ces flux sur les grands axes. Après une demi-année, l’heure est au bilan et le cabinet de l’échevin Bart Dhondt (Groen) livre ses premiers résultats.

Selon les comptages réalisés à 74 carrefours bruxellois le 21 octobre 2021 et le 8 novembre 2022 entre 8h et 9h et entre 17h et 18 h, le trafic automobile a baissé de 19 % dans le Pentagone et de 16 % sur la Petite Ceinture. La diminution est davantage visible à l’heure de pointe du soir. Le temps de parcours n’a quant à lui presque pas changé, assure l’échevinat.

"Nous constatons que les visiteurs et les navetteurs se déplacent de plus en plus par d’autres moyens, et que Bruxelles continue de séduire les visiteurs nationaux et étrangers", commente Bart Dhondt.

Moins de trafic rue Royale…

En regardant les données de plus près, on constate que la situation fluctue grandement d’une rue à l’autre de l’hypercentre bruxellois. À quelques endroits, le trafic a drastiquement baissé. C’est le cas au carrefour de la rue du Marché aux Porcs, dans le quartier Dansaert, où des sens uniques et filtres ont été installés. Forte baisse aussi au carrefour rue des Alexiens/boulevard de l’Empereur, juste à côté des environs de l’église de la Chapelle où plusieurs mesures de restriction d’accès ont été prises. Au total, 1 049 voitures de moins ont été enregistrées à cet endroit, 541 en moins entre 8h et 9h et 508 de moins entre 17h et 18 h.

Logique chute du trafic rue Royale, où une partie est désormais interdite à la circulation automobile. Le trafic baisse aussi au croisement rue des Six Jetons/rue Van Artevelde, quartier où des accès ont aussi été bloqués et des sens modifiés.

… mais davantage de voitures place Royale

Inversement, certains axes ont enregistré une hausse du trafic en un an. Endroit davantage embouteillé : la place Royale, 418 voitures de plus sur les deux heures du comptage. Une hausse de plus de 200 véhicules sur deux heures également place Rouppe, dans les environs de l’église de la Chapelle et aussi devant le palais royal.

Quant à la Petite Ceinture, le trafic a baissé de 16 % aux carrefours analysés. Des chiffres à mettre en relation avec les importants travaux du tunnel Trône au moment des comptages. Diminution principalement visible dans les environs d’Yser, où un raccourci vers la Petite Ceinture a été supprimé. Baisse du trafic également au niveau de la rue de Namur et du boulevard Pachéco. À d’autres points de la Petite Ceinture, c’est le contraire : le trafic a augmenté au niveau de la porte de Flandre, de l’avenue Louise et de la place des Barricades.

Comme dans le reste de la région, le nombre de cyclistes est quant à lui en hausse : +23 % en heure de pointe du matin, et +13 % le soir.