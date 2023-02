Au départ, le projet était de transformer le site en un café-théâtre, financé par la Commune : rénovation et entretien. Cette idée, vieille de plusieurs années, a bien évolué entre-temps.

"Le collège a beaucoup réfléchi en concertation avec des riverains", explique Florence Reuter (MR), bourgmestre. L’objectif : trouver l’établissement manquant à Waterloo. Est ressortie l’idée d’un restaurant familial. Avec le parc Jules Descampe voisin, l’endroit serait idéal pour que les familles viennent y manger en journée, prendre le goûter, estime le collège.

Un appel à intérêt a alors été lancé. La Commune a reçu deux réponses, finalement rejetées. Mais après réévaluation de nouvelles propositions, un des deux projets a été retenu. Ce sera Art Blanc, qui exploite plusieurs établissements à Waterloo dont L’Amusoir, qui sera chargé de rénover et gérer ce restaurant familial pendant 30 ans.

Un "non-sens" pour l’opposition qui trouve que Waterloo compte déjà de nombreux restaurants et craint pour la concurrence. Sans compter que la commune a besoin d’infrastructures : de crèches, d’une nouvelle bibliothèque, etc. De plus, "les terrains manquent à Waterloo et il devient de plus en plus compliqué de construire du neuf".

Pour Florence Reuter, l’idée du restaurant familial s’est construite au fil du temps et en écoutant les riverains. Pour ces derniers, il manque justement un endroit où les enfants peuvent jouer, les parents se détendre. "Nous voulions également éviter un établissement de nuit, trop bruyant".

Un autre sujet est revenu sur la table : celui de transformer l’ancien Stamp en crèche. Irréalisable, dit Florence Reuter : "Waterloo a 50 % de crèches communales, c’est beaucoup pour une commune. Nous avons trois autres projets de crèches dans les cartons mais comme nous sommes bons élèves, on nous refuse les subsides". Et sans subsides, impensable de lancer une nouvelle crèche. De même, en plus des frais de personnel, la Commune aurait dû financer la rénovation du Stamp sur fonds propres.

Les moyens pour rénover le lieu sont en effet le nœud du problème. La solution ? Un bail emphytéotique de 30 ans en échange d’un loyer mensuel de 3 000 € pour ces 642 m². Soit moins de 5 € le mètre carré, dénonce l’opposition. De prime abord, le montant du loyer est bien en deçà des prix en vigueur à Waterloo. C’est pourtant là le principe d’un bail emphytéotique, rétorque Florence Reuter. Le loyer est moindre mais le locataire se charge de tous les frais inhérents au bien… y compris sa rénovation. Pour l’instant, les coûts pour transformer le Stamp en restaurant sont estimés à 1,5 million d’euros. Dans 30 ans, le bâtiment reviendra à la Commune. Qui laisse ici le temps à Art Blanc de rentabiliser son investissement.

Pour la Commune, c’est un moyen de continuer à faire vivre le bien tout en touchant un loyer qui, à terme, reviendra au prix, voire plus, de ce que vaut l’établissement s’il était vendu aujourd’hui. Le loyer tient aussi compte de l’évolution des prix, tout en laissant une marge, le temps de s’installer. Il sera indexé de la 5e année d’exploitation jusqu’à la 20e avant de remettre les prix au niveau de celui du marché pour la décennie restante.