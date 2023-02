Ykons en concert à Nivelles

Après avoir sillonné la Wallonie avec "Reflected", son premier album, le groupe Ykons a mis à profit la coupure Covid pour explorer de nouvelles collaborations mais aussi pour mettre en musique son besoin communicatif de retrouver une joie de vivre trop longtemps mise de côté. La préparation d’un retour à la liberté et au partage. Le groupe liégeois est en concert ce vendredi 17 février au Centre culturel de Nivelles, place Albert Ier. Entrée: de 15 € à 25 €.

Concert de Condore à l’église partagée Saint-Vincent de Nil-Saint-Vincent

Le vendredi 24 février, Léticia Collet délaissera pour un temps la folk-pop du groupe liégeois Dan San dont elle est la claviériste, pour laisser s’exprimer son talent et ses racines chiliennes à travers Condore, projet envoûtant. Cela donne une envolée musicale au féminin, tout en charme, en tendresse et subtilité. Auteure, compositrice et interprète, Léticia propose un univers quasi cinématographique, intime et harmonieux, magnifié par la complicité intense et singulière existant entre elle et son piano.

Ouverture des portes et du bar à 19 h 45, concert à 20 h 30. Pas de réservation. Place Saint-Vincent, 1, à Nil-Saint-Vincent.

cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile

Eliott, Victor, Olivier & Noam à Ittre

Ce dimanche 19 février, à 17 h, un programme 100% jazz et une excellente occasion pour ces quatre amis et collègues de se retrouver pour une réunion au sommet. Réservation préférable. Salle Heptone, rue Haute, 7.

heptone.com

Edenwood à Sart-Risbart

Le duo Edenwood propose un répertoire contemporain, original et sans pareil, joué avec une technique fascinante tout en utilisant toutes les possibilités de chaque instrument. La complicité de ces deux artistes est touchante et transmet à la musique une poésie puissante. Dimanche 19 février, 16 h, église de Sart-Risbart, rue de l’Étang, 3.

0476 97 21 42, www.travers.be

"Switch Song Jam" à Wavre

Tu es musicien ou tu aimes écouter de la musique ? Alors, va te challenger à ce jam autour d’un petit verre. Une scène et des instruments sont mis à disposition. Une animation autour de l’improvisation musicale est prévue.

Vendredi 17 février, 19 h, maison des jeunes Vitamine Z, avenue des Déportés, 79.

THÉÂTRE

Les Compagnons du Flétry présentent "Les Hommes préfèrent mentir", à Genval

Un dîner à cinq, un couple et trois quadras célibataires: cocufiages, e tromperies et surtout incapacité assumer… Éric Assous dresse n constat cynique et drolatique du couple et ses relations houleuses. Mise en scène de Serge Devos. Du 26 janvier au 18 février, 20 h 30, au Théâtre du Flétry, avenue des Combattants, 14.

0471 81 41 95, www.fletry.be

"Un Grand Cri" à Genval

Pièce de théâtre présentée ar la troupe du Cuberdon usqu’au 18 février, à 20 h 30, le vendredi et le samedi. Cuberdon Café-Théâtre, avenue Albert Ier, 301.

cuberdontheatre.com

"Zaï Zaï" à Rixensart

©EÉA

Sous forme d’un road-movie absurde et délirant, "Zaï Zaï" raconte le parcours d’un quidam, qui pour avoir oublié sa carte de fidélité du magasin (alors qu’elle était dans son autre pantalon), devient le sujet principal du récit médiatique et se retrouve tour à tour ennemi public N° 1, symbole d’une liberté nouvelle, chouchou des médias, puis martyr pris au piège dans un jeu qui le dépasse… Le Collectif Mensuel poursuit, dans ce nouveau projet, son exploration d’un théâtre composite, décalé, surgi de la rencontre improbable entre le charme désuet du roman-photo, l’énergie électrique du live, la liberté fantasque de la bande dessinée, la minutie du bruitage t le plaisir du jeu d’acteur, e tout mené sur un tempo d’enfer.

Ce vendredi 17 février, à 20 h 30, au Centre culturel de Rixensart, place communale, 38, à Genval.

ccrixensart.be

"Edmond" à Ottignies-LLN

Edmond Rostand n’a pas encore 30 ans, plus un sou, deux enfants, des angoisses et pas d’inspiration. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes… Edmond, c’est tout ce qu’on aime chez "Cyrano", a vitalité, la fièvre, la drôlerie, e charme et… le panache. Une formidable machine à jouer, une déclaration d’amour au théâtre. Ce vendredi 17 et ce samedi 18 février, à 20 h, au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 41, à Ottignies. Réservation indispensable.

poleculturel.be

"À cheval sur le dos des oiseaux" à Beauvechain

Carine, quadragénaire, craint le noir et surtout le vent. C’est pour ne pas entendre les bruits que, le soir, elle boit un petit verre de rouge. Mais seulement e soir, et seulement quand il y du vent, parce que "l’alcool, ça fait de la misère", elle le sait bien. Mère d’un petit Logan, elle se livre à un interlocuteur qu’on devine partie prenante d’un système supposément protecteur mais dont elle-même est le produit: femme reléguée dès l’enfance vers a marge…

Meilleur seul en scène 2022, rix Maeterlinck de la Critique.

Ce samedi 17 février, à 20 h 30, au Théâtre des 4 Mains, rue Longue 152, à Beauvechain. Réservation préférable.

lecentreculturel.be.

Exposition

L’expo Sempé prolongée la Fondation Folon

La Fondation Folon prolonge l’exposition "Sempé. Infiniment vôtre" jusqu’au dimanche 5 mars. Dans le cadre de cette prolongation, la fondation organise deux événements: une lecture u "Petit Nicolas" par Laurence Bibot, ce samedi 18 février de 15h à 16 h ; et un atelier intergénérationnel ur "Le Petit Nicolas à l’école", le mercredi 22 février de 15 h à 16 h 30.

Drève de la Ramée, 6A.

02 653 34 56, www.fondationfolon.be

"La Marine sous e Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Cette nouvelle exposition temporaire invite à la découverte d’innovations techniques apportées à la navigation, le quotidien es hommes à bord des frégates d’époque ainsi que la contribution des ressources belges ans le développement de la marine impériale. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be

"Fragiles natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

L'’rtiste de renommée internationale Bob Verschueren a installé neuf oœvres dans l'’bbaye, pour une exposition intitulée ""ragiles natures"" ©EÉA

Jusqu’au 12 mars, l’abbaye de Villers accueille l’exposition "Fragiles natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

villers.be

"Effigies" de Catherine Thiry au Mémorial 1815

Les visiteurs habitués, comme les visiteurs de passage au Mémorial Waterloo 1815, aimeront découvrir les œuvres de Catherine Thiry dans un décor à leur mesure. Jusqu’au 31 mars, de 10h à 17 h 30. Entrée libre. Allée de la Garde, Mémorial Waterloo 1815, route du Lion 1815.

"Bodies: noun/verb" à Wavre

Gallery Nostrum présente, jusqu’au samedi 18 février, "Bodies: noun/verb", une exposition collective d’Inge Dompas, Caroline Ledoux, Charles Lemaire, Antoine van Scherpenzeel et Ehrling White.

Rue Florimond Letroye, 13.

www.gallerynostrum.co

Louvain-la-Neuve: Martin Chaumont à l’Espace 001

L’Espace 001 accueille les œuvres de Martin Chaumont jusqu’au 5 mars. Le titre de cette exposition, "Sur le qui-vive", invite à entrer dans cet état d’extrême attention à ce qui peut survenir. La peinture offre cette extraordinaire opportunité à Martin Chaumont (né à Liège en 1993) de s’approprier cette expression qui l’anime pour créer. Rue Michel de Ghelderode, 1.

espace001.com

Jeunes

Bourses

Bourse aux vêtements et jeux Sart-Messire-Guillaume

Samedi 11 mars, de 10h à 15 h, bourse aux vêtements et articles de puériculture, école de Sart-Messire-Guillaume. Petite restauration prévue.

Enfants

Wavre: "Aïda et le Rêve e Dromadaire"

Ce conte musical de Manuel Hermia emmène les enfants dans une aventure palpitante qui fait appel à des notions telles ue la vie intérieure, la solidarité, l’artificialité des frontières, a méditation, l’énergie vitale, a démocratie. Ce spectacle tente de combiner une approche ludique, pleine d’humour et de rebondissements, avec des moments de profondeur, de réflexion et de rêve.

Dimanche 19 février, 15 h, Espace de cultures Columban, chemin de Vieusart, 162. Pas de réservation.

columban.be

Tubize: "Mirlababi"

Trois boîtes noires, de la plus petite à la plus grande, deux animatrices, une craie… et des histoires contées ! Ces "contes pour mieux rêver ensemble" nous racontent qu’entre disputes et réconciliations, entraide et amitié, mots sucré-salé, la vie c’est mieux quand on est ensemble…

Spectacle de la Maison du conte et de la littérature BW. Dès 2 ans et demi. Samedi 18 février, 10 h, Centre culturel, boulevard Georges Deryck, 124. Possibilité de combiner avec un petit-déjeuner Oxfam.

Réservation pour le spectacle et pour le petit-déjeuner Oxfam: tubizeculture.be

Wavre: "Au secours ! Il y a n rapace dans ma classe !"

Ce samedi 18 février à 15 h, Coralie Ramon et Quentin Ketelaers, respectivement uteure et illustrateur du livre Au secours ! Il y a un rapace dans ma classe !", seront présents au magasin Les Idées bleues pour un atelier lecture. Le livre parle u harcèlement, et propose n bagage pour les enfants afin d’avoir une base de repartie.

Pour les enfants dès 5 ans.

Chaussée de Louvain, 395. Réservation préférable.

lesideesbleues.be

Spectacles

Brabant wallon Ouest: MIKMAK Festival, la marionnette dans tous ses états

Le MIKMAK Festival proposera, u 10 au 28 mars, une série de spectacles à Tubize, Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, Braine-l’Alleud, Nivelles et Genappe. Au programme: des spectacles drôles, inspirants, bouleversants parmi lesquels "Le Caméléon" de Guillaume Alexandre (Compagnie Bakélite) et un parcours spectacle interactif intitulé "Puppet Space Odyssey", fruit du travail de onze associations et écoles de la région qui ont participé aux ateliers de création et de manipulation de marionnette, avec la complicité du Collectif Boîte à Clous.

Le MIKMAK Festival est porté ar les Centres culturels es communes où il se tiendra et est coordonné par le Centre culturel du Brabant wallon.

ccbw.be

Jodoigne: "Unpuissant" chez les Baladins du Miroir

La fascination pour le pouvoir aveugle les êtres humains, ils détruisent délibérément tout e qui les maintient en vie. Dans "Unpuissant", il y a un puissant qui domine une grande entreprise technologique et Ioel, un sous-fifre trop naïf, qui se laisse happer par un système de production déshumanisé… Un spectacle visuel où la naïveté clownesque côtoie l’acidité du grotesque, ù la poésie et la bouffonnerie sont convoquées pour rire d’un effroyable aspect de notre humanité: l’arrogance, la vanité et l’appétit pour la domination.

Spectacle de et avec la comédienne Carina Bonan.

Vendredi 24 février, 20 h, au Stampia, chaussée de Charleroi, 97A.

010 88 83 29, www.lesbaladinsdumiroir.be

"Amanda et Stefano" à Tubize

Ce spectacle clownesque du Théâtre du Sursaut a reçu le Prix d’interprétation aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Belgique.

Dimanche 19 février, 15 h, entre culturel, boulevard Georges Deryck, 124.

tubizeculture.be

Genappe: "Puppet Crash Test"

Tout spectacle se répète, e cherche avant d’être au top ! Toutefois une première rencontre avec un public bienveillant durant ce temps de maturation est bien utile parfois. Le travail de création se nourrit des appréciations t critiques des spectateurs cobayes… Ce ne sera pas un cabaret mais cela y ressemblera en plus bancal… Une poignée e marionnettistes casse-cou e prêtera à ce ludique exercice.

Ce vendredi 17 février, au Monty, rue de Charleroi, 58.

Réservation préférable.

lemonty.be

Conférences

Virginal: "La charge mentale des femmes"

Aujourd’hui, plus que jamais, les femmes agissent dans le monde en dessous de leur potentiel parce que leur action est entravée ar un conditionnement qu’elles activent à leur insu: l’identité de la ménagère, la gestionnaire de foyers, l’éducatrice des enfants.

Le mardi 21 février, Patricia Mignonne nous propose de ce fait un atelier-conférence afin de mieux comprendre, de détricoter ce processus et de construire des pistes de changement.

L’Étable d’Hôtes, rue de Tubize, 4B.

letabledhotes.be