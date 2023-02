Victoires de la Musique: Pierre de Maere révélation masculine 2023.

Une fierté pour les Belges, encore plus pour les Brabançons wallons ou plus précisément les Walhinois. Et que dire de sa maman, Juliette Blanchart, qui était dans le public pour assister à cette cérémonie des Victoires de la musique 2023, qui a vu son fils, Pierre de Maere, remporter le prix de la révélation masculine de l’année.

Le marcheur au grand cœur est parti

Le Limalois Jean-Marie Van Butsele a débuté sa marche vers Monaco, ce samedi matin. Au terme de son périple, le 14 mars prochain à 18 h, il sera accueilli à Monaco par la princesse Caroline.

Madame Divine menacée d’expulsion

C’est l’incompréhension la plus totale. Le 31 janvier dernier, Divine N’Sunda a été emmenée au centre fermé de Holsbeek, où sont enfermées des femmes en séjour illégal. Pendant deux jours, personne n’a été averti de cette décision et Divine N’Sunda était injoignable. Un choc pour la Petite École de Gentinnes, où la Congolaise était très active.

Vol: des diamants et des cheveux de Napoléon

Un médaillon cerclé de diamants et contenant une mèche de cheveux de Napoléon a été dérobé ce week-end.

Tubize: Le retour avorté de Pierre Pinte

La décision d’intégrer Pierre Pinte au CPAS de Tubize a été annulée de justesse par le chef de file MR Samuel D’Orazio. Un désaccord de plus… Encore une histoire rocambolesque. Suite à la démission d’un conseiller du CPAS libéral de Tubize, Guillaume Londero, le groupe politique devait lui désigner un remplaçant. Une procédure normalement assez simple, rendue compliquée par les clans qui se sont formés au sein du MR.

Docteurs honoris causa de l’UCLouvain: la parole et l’image, leurs armes face à la violence

L’UCLouvain décerne ses titres de docteur honoris causa à trois personnalités qui luttent contre les injustices et pour nos libertés: Adelle Blackett, Oleksandra Matviichuk et Elia Suleiman.

Toujours pas de réparations planifiées: la chapelle mariale de la basilique de Basse-Wavre reste fermée

Depuis le 9 janvier, malgré des travaux de sécurisation la chapelle mariale de la basilique de Basse Wavre n’est plus accessible au public. Les travaux de réparation ne sont toujours pas programmés.