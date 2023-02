Bruxelles : ce radar est là pour contrôler le bruit des véhicules

En 2019, la Région lançait son plan Quiet. Brussels, avec l’objectif d’offrir un environnement sonore agréable et sain.

Dans ce cadre, Bruxelles Environnement a installé mardi son premier radar sonore. En clair, avenue Louis Bertrand, à Schaerbeek, un dispositif comportant 58 micros "capture" chaque passage de véhicule. L’endroit n’est pas choisi au hasard, puisque cette artère longeant le quartier Josaphat est un "quartier apaisé".

Le dispositif, qui a coûté 65 000 €, est installé pour un mois, et un appareil similaire sera installé pour un autre mois sur une autre route régionale fréquentée. Il sera ainsi facile de voir la différence en fonction des dispositions légales, comme la limite de vitesse à 30 km/h.

Relié à des caméras qui relèvent les plaques d’immatriculation, ce radar doit permettre de repérer les véhicules les plus bruyants. Une fois compilées, ces données permettront d’avoir une vue très nette sur qui pollue l’environnement sonore bruxellois.

Bientôt un arrêté pour encadrer les sirènes

Interrompue par une moto qui remonte l’artère plein gaz, Catherine Lecointre, spécialiste en bruit chez Bruxelles Environnement, illustre : "Justement, les motos représentent 1 % des véhicules mesurés mais 25 % des véhicules les plus bruyants."

Mais les motos ne sont pas les seules responsables du bruit bruxellois, ni même les camions, qui génèrent 5,5 fois plus de bruit que les voitures. À Paris, les sirènes de véhicules de secours (pompiers, ambulances, police) ont par exemple été enregistrées à des seuils entre 96 et 100 décibels (à 7,5 m de distance), alors qu’un véhicule normal est enregistré à 70 ou 75 décibels, parfois 80. "On travaille sur un arrêté pour encadrer le bruit des sirènes, indique le ministre Maron. Il est en première lecture, et des discussions avec le fédéral doivent avoir lieu pour harmoniser les différents niveaux de pouvoir." Que les Bruxellois se rassurent, "il n’est pas à l’ordre du jour d’aller dans la répression", ajoute Catherine Lecointre. Mais le travail est à faire, et Bruxelles n’est pas la seule ville à s’y mettre.

Les représentants de Micro dB affirment que des villes de tous les continents les contactent sur la question du bruit, notamment depuis le Covid, durant lequel les citoyens ont su apprécier le calme insoupçonné des villes.