Brabant wallon : à quand la fin du combat, pour les droits des femmes ?

C’est la Journée internationale des droits des femmes, et l’occasion de montrer que ces droits sont loin d’être acquis, y compris chez nous, dans nos entreprises. Au niveau syndical, le combat est quotidien aux côtés de celles qui sont moins bien rémunérées, sont confrontées aux discriminations, à des tâches dont la pénibilité n’est pas reconnue…

Depuis un mois, la CSC a lancé une grande campagne de sensibilisation dans les entreprises, via ses délégués, pour que des actions soient mises en place sur ce thème. Un des accessoires symbolique de l’opération baptisée "Maria boxe pour de super jobs" est un punching-ball, sur lequel les travailleuses peuvent passer leur colère.

"Leur combat n’est pas visible"

"Les femmes se battent au quotidien et leur combat n’est pas visible, explique Blanche Garcia. Allez dans une entreprise, demandez quelle est la fonction la moins rémunérée. Dans 90% des cas, elle est exercée par des femmes ! Qui travaille en titres-services ? Qui est touché en priorité quand le gouvernement veut modifier les règles du crédit-temps ? Qui s’épuise sans reconnaissance dans les hôpitaux ? Qui n’en peut plus dans les crèches ? Qui renonce à sa carrière quand se posent des problèmes de garde pour les enfants ? Ce sont les femmes !"

De la pénibilité du travail des techniciennes de surface qui n’est toujours pas reconnue au quotidien des caissières en passant par tous ces temps partiels plus imposés que choisis, la liste des combats à mener est longue. Mais le 8 mars, la CSC espère sonner le gong de fin de round, et encourage les travailleurs à la grève pour donner enfin de la visibilité à ces injustices, trop souvent banalisées dans le monde du travail.

Rassemblement à Louvain-la-Neuve

Un rassemblement est aussi prévu ce jour-là sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve, et la CSC fait partie des organisateurs, notamment aux côtés du Collectif des Femmes. On pourra notamment y participer à un jeu de piste avec des questions sur l’égalité de genre, et passer sur les stands tenus par des travailleuses qui évoqueront leurs conditions de travail.

Le punching-ball qui a déjà beaucoup de succès lors des sensibilisations en entreprise sera évidemment de la partie.