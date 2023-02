100 places en moins dans les crèches du Brabant wallon: "La Province ne peut pas se substituer aux autres niveaux de pouvoir"

Mais, comme le soulignait le conseiller provincial Thierry Meunier (Écolo), "même si les normes de l’ONE et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, exprimée selon le “taux de couverture”, sont conformes en Brabant wallon et même au-dessus de la moyenne, la réalité de terrain montre que la demande est bien plus élevée que l’offre".

Les mêmes inquiétudes suite à la probable disparition d’une centaine de places d’accueil étaient formulées par le conseiller provincial Luc D’Hondt (DéFI). D’autant plus que celui-ci estime que le Brabant wallon n’a pas été gâté par le Plan Cigogne de la Fédération Wallonie-Bruxelles: "Si certaines communes peuvent s’en réjouir, par exemple du côté de Villers-la-Ville où le dossier de construction d’une crèche de 70 places sera subventionné, d’autres font la grimace. C’est le cas à Nivelles, où aucun des projets déposés n’a finalement été sélectionné".

"Le Brabant wallon a été le plus actif pour remettre des projets mais…"

On sent la même déception chez Sophie Keymolen: "Comme nous nous en doutions, le Brabant wallon a été le plus actif pour remettre des projets dans le cadre du Plan Cigogne. Pourtant, sur les 46 projets rentrés, seulement 16 ont été retenus. 30 projets brabançons restent sur le carreau, potentiellement 300 places d’accueil. Et ce n’est pas faute d’avoir alerté régulièrement l’ONE sur la situation de notre province".

Depuis les bancs de l’opposition, Thierry Meunier suggérait quelques pistes pour soutenir les milieux d’accueil: "La Province pourrait […] aider financièrement les structures en difficulté, considérer le maintien de places dans les structures en difficulté comme des priorités et octroyer des montants de soutien, aider les repreneurs potentiels en considérant les places maintenues comme de nouvelles places et leur permettre de rentrer dans l’appel à projets, etc."

Après avoir rappelé ce que la Province fait déjà (lire ci-dessous), la députée Keymolen a estimé que "la Province ne peut pas se substituer en permanence aux obligations des autres niveaux de pouvoir. La ministre en charge de l’ONE à la Fédération Wallonie-Bruxelles est Madame Linard (NDLR: Écolo, comme Thierry Meunier) . Je vous propose donc, ensemble, de faire appel conjointement à Madame la ministre Linard afin qu’elle prenne d’urgence une initiative, même transitoire, pour aider le secteur et les structures privées notamment à pouvoir retrouver une stabilité financière et les empêcher de fermer ou disparaître. C’est, en effet, l’ONE qui autorise, subventionne, accompagne, évalue et contrôle les milieux d’accueil de la petite enfance. C’est sa ministre en charge qui est la plus à même de veiller au bon équilibre des structures impactées par les normes, les augmentations des coûts énergétiques et les indexations salariales."

Près de 20 millions d’aides provinciales

Depuis plus de dix ans, la Province du Brabant wallon accorde des primes pour la création et le maintien de places d’accueil de la petite enfance. "Grâce à ce soutien provincial, plus de 2 164 nouvelles places d’accueil ont pu être créées, dans des projets publics comme privés, pour un montant d’un peu plus de 13,5 millions d’euros, rappelle la députée provinciale en charge de la petite enfance, Sophie Keymolen (MR). Grâc e à nos règlements qui visent des subventions en investissement, nous permettons également le maintien de places d’accueil ouvertes annuellement et, à nouveau, pour tout type de milieux d’accueil: qu’ils soient publics ou privés. Ainsi, depuis 2011, c’est plus de 11 555 places d’accueil qui ont bénéficié de ce soutien pour un budget de 6 millions d’euros. Notre priorité reste, encore et toujours, de préserver ce taux de couverture pourtant insuffisant pour de nombreuses familles brabançonnes."