On attend "Orgasme(s)" partout en BW

Outre l’originalité de la thématique, qui fait de ce spectacle une rareté, c’est aussi la première fois que le théâtre Le Vilar s’associe à treize lieux culturels du Brabant wallon pour mettre en avant une jeune compagnie. Cette idée que l’on doit à Emmanuel Dekoninck, depuis peu directeur du Vilar, a reçu un écho enthousiaste auprès de ces salles et centres culturels. Au point que l’on parle déjà de recommencer l’an prochain.

"Ce n’est pas du tout le grand Vilar qui chapeaute les petits lieux de culture, insiste le directeur, allant jusqu’à oublier de mentionner que c’est le Vilar qui a entièrement financé cette création. C’est un projet collectif qui vise à tisser ou renforcer les liens entre les acteurs culturels de la province."

Est-ce de ce grand partage qu’est née l’audace de la thématique ? C’est en tout cas ce que pense Marie-Odile Dupuis, pilier du Théâtre des 4 Mains, de Beauvechain, l’un des lieux qui accueillera le spectacle: "On a fait le choix d’un spectacle qu’un théâtre n’aurait pas nécessairement osé faire tout seul. La thématique du plaisir féminin et de l’orgasme reste un sujet tabou, peu traité dans les textes ou au théâtre. Il y a toujours un risque de déplaire…"

Lutter contre les tabous

Orgasme(s) est né des réflexions de trois jeunes comédiennes autour de leurs expériences de femmes. Pour élargir le propos, Caroline Taillet, Violette de Leu et Léone François ont alors eu envie de passer par la case témoignages pour nourrir leur texte. "On a rencontré une vingtaine de femmes et on les a interrogées sur le plaisir. On s’est aperçu que beaucoup n’ont jamais connu l’orgasme. De là est né la pièce: Lisa, une jeune femme de 30 ans, soudainement se rend compte qu’elle n’a jamais connu la jouissance sexuelle. Elle part en quête de ce Graal en se rendant dans un camping en Flandre, car c’est là qu’elle a vécu ses premières sensations de plaisir…"

Le spectacle est une fiction, mélangeant la manipulation de marionnettes, des bribes de témoignages interprétés par les comédiennes, et l’histoire du petit monde du camping. "La marionnette permet de mettre de la distance, de l’humour, et c’est précieux", relève Caroline Taillet.

Orgasme(s) s’adresse aux adolescents et, bien évidemment, aux adultes, hommes et femmes. "Oui, oui, surtout, dites aux hommes de venir !", insiste la comédienne dans un sourire.

Me 8/3 à la Valette, à Ittre. Je 9/3 au Centre culturel de Waterloo. Ve 10/3 au Centre culturel de Rixensart. Sa 11/3 au Centre culturel de Tubize. Ma 14/3 au Centre culturel de Nivelles. Je 16/3 au Centre culturel d’Ottignies-LLN. Ve 17/3 au CCBW, à Court-Saint-Étienne. Sa 18/3 au Monty, à Genappe. Je 23/3 au Centre culturel de Rebecq. Ve 24/3 au Théâtre des 4 Mains, à Beauvechain. Sa 25/3 au Foyer, à Perwez. Ve 31/3 au Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche. Sa 1/4 au Centre culturel de Braine-l’Alleud.