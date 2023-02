Durant trois heures, la centaine de participants a eu droit à de l’animation musicale. Il s’agit d’une organisation en partenariat avec le Plan de cohésion sociale (PCS) qui organise bon nombre d’animations seniors. Ces derniers ne peuvent être prévenus, en raison du RGPD, que s’ils s’inscrivent au PCS… Ils reçoivent alors les programmes par mail ou par courrier selon leur préférence.

Mardi, il y avait de l’ambiance dans la salle, certains attendant ce moment pour faire la fête, retrouver d’autres connaissances et surtout, pour danser sur les musiques des années '60 et '70 diffusées par un Dj qui a fait l’unanimité.

Ariane était de la partie. "Les gens sont contents. On voit qu’il y a majoritairement des femmes contentes de se retrouver pour manger un morceau de tarte et boire un verre. Et puis, il y a un bon Dj avec de la bonne musique. On danse donc bien et il y a toujours du monde sur la piste ! On voit par contre qu’il y a peu de couples, mais du coup, les femmes dansent ensemble !"

Pour Michelle, c’était une première. "J’ai entendu parler de cela avec les 3x20. On s’est dit avec mes copines que ce serait une belle occasion d’aller faire la fête. Et c’est le cas. On est une table d’une petite dizaine, on rigole et s’amuse beaucoup, on a de l’excellente musique et moi, j’adore danser. C’est une excellente initiative, et on fait donc la fermeture ! On remettra ça dès qu’une nouvelle organisation de ce style sera mise sur pied."