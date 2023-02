Forte baisse des populations de batraciens: c'est ce qui a été constaté lors de la pose des bâches qui leur permettent de traverser la route en toute sécurité

Cette année, les membres du PCDN ont avancé l’opération de pose des bâches pour empêcher les animaux de traverser la route. Elle s’est déroulée dimanche dernier. Des seaux ont été installés le long des bâches dans lesquels tombent les animaux. Des bénévoles viennent chaque soir relever ces seaux pour déposer les animaux de l’autre côté de la voirie.

Crapauds, grenouilles et quelques tritons

Les deux traversées principales à Ottignies-LLN se situent à Limelette, rue du Moulin à Eau le long des étangs du Buston et à la rue Charles Dubois où les batraciens traversent pour rejoindre des étangs Lhoist. On y retrouve essentiellement des crapauds communs, des grenouilles rousses et quelques tritons. Les populations sont en forte diminution. On est loin des trois mille animaux sauvés il y a quelques années encore: "Les populations diminuent de façon importante. Cela se marque surtout à la rue du Moulin à Eau près des étangs du Buston. Les causes sont multifactorielles. Au Buston, cela pourrait en partie s’expliquer par la formation d’un plan d’eau dans le bois dû à la présence des castors avant la traversée. Les animaux y ont peut-être trouvé une zone intéressante", indique Dominique, habitante du quartier, membre du PCDN.

Les personnes qui voudraient s’impliquer peuvent envoyer un mail à environnement@olln.be.