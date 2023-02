Cour d’assises du Brabant wallon : quinze ans pour Maxime Van De Woestyne

"À aucun moment, je n’ai voulu sa disparition", a-t-il répété aux jurés alors que lundi, l’avocate générale Estelle Arpigny avait requis que l’intention homicide ne faisait aucun doute dans ce dossier.

C’est ce qu’ont aussi considéré les jurés: dans l’après-midi, ils sont revenus avec un verdict de culpabilité établissant que l’accusé avait bien commis un meurtre, et donc le caractère volontaire des faits commis, avec intention de donner la mort.

L’arrêt relève notamment la force employée par l’accusé le 3 décembre 2021 pour étrangler Pierre Cowé, cette manœuvre ayant entraîné chez la victime une fracture hémorragique du cartilage thyroïdien. Puis en laissant la victime allongée sur le sol près de 60 heures, sans apporter de soins ni alerter les secours, l’accusé n’a pu qu’accepter les conséquences de son acte…

Il restait dès lors à fixer une peine. La cour d’assises a décidé de le faire sans même une interruption après avoir rendu son arrêt sur la culpabilité, enchaînant avec les réquisitions de l’avocate générale et les plaidoiries de la défense.

La fourchette des peines pour le meurtre est large, allant de 3 à 30 ans. Le ministère public a mercredi demandé à la cour de ne pas descendre sous les 22 ans, ne reconnaissant à Maxime Van De Woestyne que la circonstance atténuante de son jeune âge. La défense, elle, a tenté d’obtenir une peine n’excédant pas les cinq ans, pour que leur client mette en place un suivi sérieux dans le cadre d’un sursis probatoire.

La cour a mis un peu plus de quatre heures pour trancher. L’arrêt rendu en soirée retient finalement une série de circonstances atténuantes dont le vécu difficile de l’accusé avant qu’il soit adopté, ce qui lui a causé une blessure profonde d’abandon. Ses aveux, bien que partiels, ont aussi été pris en compte, tout comme son attitude collaborante lors de son arrestation, et les remords exprimés dès sa première audition et durant le procès.

Pour la cour, la personnalité de l’accusé lorsqu’il n’a pas bu, l’intéressé étant unanimement décrit comme serviable, attentionné et sociable, lui permettra dans le futur de prendre en charge les causes de comportement. Mais vu la gravité des faits et le mépris dont il a fait preuve pour l’intégrité d’autrui, il écope de quinze ans de réclusion.

"Malgré la hauteur de cette peine, elle vous permettra de prendre vos responsabilités, lui a indiqué la présidente Marie-France Keutgen une fois le verdict rendu. D’organiser une sortie progressive et de vous réinsérer à terme dans notre société, dans laquelle vous avez certainement une place. C’est à vous de tout mettre en œuvre pour que ce soit possible…"