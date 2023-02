Assises du Brabant wallon: Maxime Van De Woestyne s’excuse à nouveau avant que les jurés entrent en délibération

L’accusé, Maxime Van de Woestyne, s’est excusé une nouvelle fois, lorsque la parole lui a été donnée. Il a dit penser "beaucoup" à la victime, et répété qu’à aucun moment, il n’a voulu sa disparition. Les jurés devront répondre à trois questions: une porte sur la prévention de meurtre, une autre sur celle de coups et blessures volontaires, et une troisième sur cette prévention également, avec la circonstance d’avoir causé la mort sans intention de la donner.