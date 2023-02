Perturbations au TEC ce mardi: plus de 600 parcours supprimés

En Brabant wallon, plus de 600 parcours seront supprimés. La ligne W ne roulera quasiment pas et les lignes 18, 19, 23, 40, 72, 148, 568, E1, E4 et E5 seront fortement impactées, indiquait le TEC ce lundi, ajoutant que la liste des parcours supprimés sera régulièrement mise à jour durant la journée de ce mardi. Par ailleurs, les espaces TEC de Wavre et de Ottignies-Louvain-la-Neuve seront fermés ce mardi.