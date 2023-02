Jodoigne/Orp-Jauche : les batraciens ont besoin de mains

"J’habite Marilles, donc la commune d’Orp-Jauche, et je sais par expérience quels sont les endroits les plus dangereux pour les batraciens, explique Christine Mosselmans, coordinatrice du ramassage des grenouilles et autres amphibiens. Le premier se situe à Jauche-la-Marne, le second à Jodoigne, chaussée de Hannut, à hauteur du château des Cailloux. Si nous ne dressons pas des barrages là-bas, au bord des routes, les batraciens succombent, écrasés sous les roues des véhicules ou aspirés par les bas de caisse des voitures."

Le barrage de Jodoigne a été installé ce mardi, celui de Jauche-la-Marne le sera samedi

À Jodoigne, le barrage a été dressé ce mardi matin et les bénévoles y passeront dès ce mercredi tous les matins pendant six semaines. À Jauche-la-Marne, le barrage sera installé samedi.

Pour Jodoigne, Christine Mosselmans peut compter depuis des années sur Monique Mertens et Claude Hiernaux pour l’aider dans sa tâche. "Dès que les températures nocturnes remontent à plus de 7°, nous intervenons à la demande de Madame Mosselmans, indique Monique Mertens. Notre première mission est donc de mettre en place le barrage près du château des Cailloux. Les amphibiens, quand ils se meuvent le soir, sont alors arrêtés par des panneaux et se retrouvent dans des seaux. Le matin, nous effectuons la traversée de la chaussée avec les seaux remplis de grenouilles pour les déposer à proximité des mares".

On cherche des bénévoles

Les équipes, tant à Jodoigne qu’à Orp-Jauche, sont constituées de deux, trois ou quatre personnes.

"Les sauvetages, sur la durée, constituent des exercices assez physiques, reprend Christine Mosselmans. Les premières semaines, les bénévoles sont fort actifs, mais comme le démontage des barrages ne survient que six semaines plus tard, à la fin mars, c’est plus compliqué d’en trouver. Je me suis même quelquefois retrouvée toute seule. Voilà pourquoi je me permets de lancer un appel. Les familles sont également les bienvenues, munies de bottes. Les enfants peuvent alors prendre une leçon, car les amphibiens sont des insectivores qui nous aident à contrôler les populations d’insectes indésirables, comme les moustiques ou les mouches."

Pour contacter Christine Mosselmans : 0494 82 16 82.